Oleksandr Usyk ne pouvait pas croire ce qu’il voyait lorsque Tyson Fury a été abandonné par Francis Ngannou.

L’Ukrainien était assis au bord du ring pour le combat Fury contre Ngannou samedi soir, alors qu’il devrait affronter ensuite “The Gypsy King”, les deux hommes ayant déjà signé pour se battre le 23 décembre ou en janvier au début de l’année prochaine.

2 Ngannou a spectaculairement abattu Fury au troisième tour Crédit : Getty

En tant que tel, Usyk était une partie extrêmement intéressée en regardant le combat, étant donné que Ngannou avait la capacité de ruiner ces plans.

Et cela a failli se produire, puisque Ngannou a battu Fury au troisième tour et semblait avoir gagné le combat après dix tours, mais deux des trois tableaux de bord des juges disaient le contraire, alors que « The Gypsy King » revendiquait une victoire controversée par décision partagée.

Au moment où Fury se retrouvait sur la toile au troisième tour, on pouvait voir les yeux d’Usyk s’écarquiller de surprise au bord du ring.

L’actuel champion du monde unifié des poids lourds WBA, WBO et IBF a ensuite mis la main sur sa tête, clairement inquiet que son prochain affrontement avec Fury puisse être ruiné.

2 Et Usyk avait l’air très surpris au bord du ring Crédit : X : @boxingontnt

Le Britannique a cependant réussi à s’en sortir et Usyk aura considérablement gagné en confiance après avoir vu cette performance terne.

Et l’Ukrainien est même monté sur le ring après le combat pour affronter Fury, alors qu’ils s’affrontaient et que les deux hommes criaient : “Allons-y !”

Fury a continué en disant : “Allons-y maintenant si tu veux. Ce sera notre prochain combat garanti.”

Cela étant dit, Fury est sorti de son affrontement avec Ngannou battu, meurtri et même avec une petite coupure, ses blessures devront donc être évaluées avant qu’une date pour son combat avec Usyk puisse être confirmée.

Mais, lorsqu’ils se battront, cela verra la possibilité pour le premier champion incontesté des poids lourds d’être couronné dans l’ère des quatre ceintures.