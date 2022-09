Motorola a dévoilé la semaine dernière les smartphones Edge 30 Fusion et Edge 30 Neo pour le marché mondial, et maintenant un nouveau smartphone se dirige vers la scène internationale. Le Moto E22 est apparu dans des rendus qui ont fui, révélant une configuration à double caméra à l’arrière et trois options de couleur.

Le E22 sera vendu en blanc, bleu clair et bleu foncé et sera un appareil extrêmement abordable, avec des rumeurs suggérant un prix d’environ 125 $.













Motorola Moto E22

L’île de caméra Moto E22 ressemble beaucoup à l’Edge 30 Neo avec les deux carrés de couleurs différentes, mais le flash LED et l’écriture sur l’île confirment qu’il s’agit d’un nouveau téléphone. La source indique également que le logo Moto à l’arrière est à des fins esthétiques et que le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté, monté sur la touche d’alimentation.

Les images révèlent également une encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran LCD pour la caméra selfie. La source a indiqué qu’il y a une prise audio de 3,5 mm sur le dessus, tandis que le bas a la grille du haut-parleur, un microphone et le port USB-C. Malheureusement, il n’y a pas de spécifications, mais la source affirme qu’il y aura un chipset Helio G37 et une batterie de 5 000 mAh à l’intérieur.

