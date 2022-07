Les images du Galaxy Fold 4 et du Flip 4 en révèlent trop

Le prochain événement Samsung Unpacked est prévu et aura lieu le 10 août. Ce sera une affaire Samsung classique, avec de grandes révélations de nouveaux pliables et de nombreux accessoires raffinés, qui coûteront tous des prix encore plus élevés. Si vous espériez des surprises, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous – les fuites de tout ce qui arrive bientôt affluent.

Dans la dernière série d’images, gracieuseté de 91Mobiles, nous obtenons un aperçu sous tous les angles du Galaxy Fold 4 et du Galaxy Flip 4. Il y a aussi beaucoup de couleurs à voir, mais l’aspect le plus important ici est de pouvoir voir chaque appareil lorsqu’il est plié, déplié et de tous les côtés . C’est un look précoce assez massif.

Prenons un pic à chacun.

Galaxy Fold 4

Galaxie Flip 4

Ma seule vraie réponse ici est que la gamme pliable 2022 de Samsung semble presque identique à la gamme pliable 2021 de Samsung. Nous avons des boîtiers de caméra identiques, un blocage des couleurs de la même manière et, dans l’ensemble, les mêmes styles d’appareils. Samsung semble affiner des choses comme ses charnières pliantes, mais pour la plupart, vous auriez du mal à trouver de grandes différences ici de l’année dernière à maintenant.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car les Fold 3 et Flip 3 de Samsung étaient d’excellents appareils vendus par millions. Si quoi que ce soit, ces appareils auront de solides mises à niveau internes qui les rendront intéressants à considérer si vous avez sauté l’année dernière. Venir d’un Fold 2 ou d’un Flip 2e édition serait une très belle mise à niveau.

Peut-être que 2023 nous apportera le grand rafraîchissement ? Ou peut-être que Samsung n’a pas besoin de le faire.