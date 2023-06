Les images du Fairphone 5 fuient, montrent des cadres plus fins et un coloris transparent

Un nouveau Fairphone se profile à l’horizon, il vient remplacer le Fairphone 4, qui aura deux ans en septembre. Des images qui auraient été créées par l’entreprise elle-même avant d’être « empruntées » par quelqu’un qui les a partagées avec Autorité Android.

Les traits larges sont les mêmes avec des côtés arrondis et un îlot de caméra triangulaire à l’arrière. Et bien que nous n’ayons encore rien en termes de spécifications, il est clair que l’affichage était le point central des mises à niveau.















Fairphone 5 (images divulguées)

La première chose à remarquer est que la caméra frontale est maintenant à l’intérieur d’un petit trou de perforation plutôt que dans l’encoche à l’ancienne de la marque 4. Encore mieux, les lunettes sont plus minces, un changement bien nécessaire – malgré un écran de 6,3 pouces seulement, le Fairphone 4 avait la même taille que le Galaxy S21+.

Le lecteur d’empreintes digitales est toujours monté sur le côté, ce qui suggère que nous regardons un autre écran LCD, bien que ses dimensions et sa résolution soient inconnues.











Le Fairphone 5 n’a pas non plus de prise jack 3,5 mm

En faisant le tour de l’arrière, l’îlot de la caméra est essentiellement le même, à part des ajustements à la forme du flash LED. Il n’y a encore que deux modules de caméra, plus un capteur 3D TOF. La partie la plus intéressante est ce qui se trouve derrière le panneau arrière.

Fairphone est en avance sur l’objectif de 2027 de l’UE et dispose actuellement de batteries remplaçables par l’utilisateur. Le Fairphone 5 en aura également un (capacité inconnue) et bien que la société ait repositionné les emplacements SIM et microSD, ils sont toujours bloqués par la batterie, donc l’échange à chaud n’est pas possible.

Voici une vue éclatée du nouveau modèle par rapport au 2021. On ne voit pas de bobine pour la recharge sans fil (les 4 n’en avaient pas non plus) et la prise casque ne fait pas son grand retour à première vue.









Vue éclatée : Fairphone 5 • Fairphone 4

Remarquez autre chose ? Fairphone marchera un peu sur les pieds de Nothing avec une version transparente de son téléphone. Même s’il n’y a pas de LED (aucune que nous puissions voir, en tout cas), c’est un look beaucoup plus cool que le Speckled Green de la marque 4 en ce qui nous concerne.



Le Fairphone 5 aura un coloris transparent

Fairphone n’a pas encore fixé de date officielle pour son prochain smartphone, mais cela devrait être bientôt s’il s’agit du design final.

