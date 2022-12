Les images du documentaire Harry et Meghan Netflix publiées

LOS ANGELES –

Des images d’un documentaire à venir sur Harry et Meghan publié jeudi montrent que le couple est à nouveau prêt à s’attaquer à leur rupture avec la famille royale de front et dans leurs propres mots.

La sortie par Netflix d’environ une minute de séquences de “Harry & Meghan” intervient alors que leurs proches – le prince et la princesse de Galles – se lancent dans un voyage aux États-Unis destiné à promouvoir le prix Earthshot du futur roi. Le voyage à Boston, qui est le premier de William et Kate depuis la mort de la reine Elizabeth II, avait déjà été assombri par des tensions avec Harry et Meghan, qui ont quitté leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé en Californie.

Les images comprennent des photos et de brefs extraits d’interviews de Harry et Meghan.

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, a déclaré le duc de Sussex alors qu’une photo de Meghan pleurant tout en tenant un téléphone portable est montrée. Il y a un bruit de verre brisé et une image de William et Kate apparaît.

“Quand les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre l’histoire de notre part”, dit Meghan à la fin de la bande-annonce.

La bande-annonce comprend également des images du couple dans des moments plus heureux, avec de nombreux clichés heureux d’eux ensemble.

Netflix présente la série en six parties comme “un regard sans précédent et approfondi” sur “l’un des couples les plus discutés de l’histoire”. Il est réalisé par Liz Garbus, la productrice primée aux Emmy Awards du documentaire Netflix, “What Happened, Miss Simone?”

En 2020, le prince Harry et sa femme ont signé un accord pluriannuel pour produire des séries sur la nature, des documentaires et des programmes pour enfants pour le service de streaming.

Le couple a déjà abordé ses problèmes avec la famille royale dans une interview explosive de 2021 avec Oprah Winfrey.