Les images divulguées de GoPro Hero11 Black montrent le même ancien design

Cela fait presque un an que la GoPro Hero10 Black a été dévoilée, il est donc temps pour une nouvelle. Ou plutôt nouveau, du moins, à en juger par les images divulguées partagées par WinFuture.

La conception générale de la GoPro Hero11 Black semble être exactement la même : même objectif, mêmes écrans avant et arrière, mêmes commandes et ports. Cette conception remonte à la génération Hero9, bien que le modèle de l’année dernière ait apporté un capteur plus grand et une toute nouvelle puce GP2, qui a permis la capture vidéo au double de la fréquence d’images.

















GoPro Hero11 Black (images divulguées)

Il a été question que la série 11 comportera un enregistrement vidéo 6K (les générations précédentes plafonnent à 5,3K), mais cela reste à confirmer. Cela nécessitera très probablement une nouvelle puce, qui pourrait également permettre de nouvelles astuces de traitement vidéo (par exemple, le 10 Black a introduit la stabilisation vidéo HyperSmooth 4.0).

La source (en allemand)