Un feu de forêt brûle sur l’île de K’gari / Fraser, classée au patrimoine mondial, au large des côtes du Queensland en Australie depuis plus de six semaines. Cela pourrait être potentiellement désastreux pour ses habitats et sa faune.

The Independent a récemment partagé un tweet dans lequel une vidéo prise depuis un bateau soulignait comment le feu de forêt avait englouti les zones environnantes de l’île et avait presque créé une partition, écrivant: «Un feu de forêt incontrôlé crée un terrifiant ‘mur de fumée’ dans Australie. »

La vidéo, partagée par eux sur Facebook, a vu des gens exprimer leur peur et leur peur. Certains d’entre eux écrivent « Pas encore » dans la section des commentaires.

Selon un rapport de The Guardian, l’incendie a brûlé sur deux fronts mardi et s’est rendu vers le sud jusqu’à la station touristique de Kingfisher Bay. Quatre-vingts employés de l’établissement ont été sollicités pour préparer l’évacuation.

S’adressant à la publication, les services d’incendie et d’urgence du Queensland ont déclaré que l’incendie s’était dirigé vers la célèbre vallée des géants de l’île, qui abrite une faune de plus de mille ans.

Selon le rapport, l’incendie s’est déclaré à la mi-octobre après un feu de camp illégal et a déjà brûlé une superficie de 2 000 000 hectares.

Selon un rapport de CNN, le Bureau de météorologie du Queensland a déclaré que le risque d’incendie serait probablement exacerbé par des ailes fortes et des conditions de vague de chaleur extrême qui sont déjà prévues.

Également connue sous son nom indigène K’gari, l’île a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992 pour ses forêts uniques et sa beauté naturelle. Elle est considérée comme la plus grande île de sable du monde et possède la seule forêt tropicale qui pousse sur le sable.

Le rapport cite le rapport du Bureau australien de météorologie et de l’état du climat 2020 du CSIRO publié le mois dernier, qui a déclaré que le changement climatique affecte la fréquence et la gravité des incendies de forêt qui font rage dans tout le pays en raison de la température, de l’humidité relative et des influencer les changements. sur la teneur en humidité du carburant.