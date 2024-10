Les images de vidéosurveillance de Liam Payne avant sa mort révèlent qu’il s’est évanoui

De nouvelles informations sur la mort de Liam Payne ont été découvertes par les autorités argentines. Des images de vidéosurveillance de la nuit de sa mort ont révélé que le membre des One Direction était tombé accidentellement de son balcon.

Le 16 octobre 2024, la police de Buenos Aires a confirmé que Liam Payne était décédé en tombant du troisième étage de l’hôtel Casa Sur, dans le quartier de Palermo, dans la capitale argentine, entraînant des « blessures extrêmement graves ». Les médecins ont confirmé son décès sur place, précise le communiqué.

Pablo Policicchio, directeur des communications du ministère de la Sécurité de Buenos Aires, a déclaré dans un communiqué à La Presse Associée que Payne « avait sauté du balcon de sa chambre ». La police s’est précipitée sur les lieux après avoir reçu un appel au 911 concernant un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ». Cependant, les images de vidéosurveillance de la nuit en disent davantage sur la situation.

La journaliste argentine Paula Varela a affirmé lors d’une apparition sur Sociétés du Spectacle ces images de vidéosurveillance ont capturé les dernières minutes de Liam Payne sur son balcon avant sa mort. « Il y a des images qui n’ont pas été diffusées dans les médias avec la scène du balcon où vous voyez Liam s’évanouir et, tragiquement, à cause de l’endroit où il se trouve, il tombe de ce balcon. S’il avait été à côté de son lit, il serait tombé sur son lit », a déclaré le journaliste. « Ce n’est pas qu’il a sauté délibérément. Ces images figurent dans le dossier officiel.

Varela a également révélé qu’un personnel de l’hôtel avait désobéi aux ordres de la direction en apportant des objets dans sa chambre d’hôtel. « En raison des bonnes relations qu’il entretenait avec Liam, il a demandé une voiture via l’une de ces applications de taxi que nous utilisons tous parce que Liam voulait quelque chose », a raconté le journaliste.

Selon Alberto Crescenti, chef des services d’urgence de Buenos Aires, Payne a subi des « blessures graves » qui se sont avérées mortelles avant que les secours puissent intervenir. « Notre rôle était de nous y rendre rapidement, de lui prodiguer des soins médicaux et d’essayer de le réanimer, mais ses blessures étaient incompatibles avec la vie », a déclaré Crescenti. La Nation. Une autopsie partielle a révélé que Payne avait ingéré des substances, notamment de la « cocaïne rose » – une drogue récréative qui est généralement un mélange de plusieurs drogues, dont la méthamphétamine, la kétamine, la MDMA et d’autres – ainsi que de la cocaïne, de la benzodiazépine et du crack avant la chute.