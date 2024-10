Les images de tournage de Spider-Noir révèlent un premier aperçu du costume de Spider-Man Noir de Nicolas Cage

Un nouveau regard sur le live-action Spider-Man Noir a été révélé. Il s’agit d’images tirées de l’ensemble de Araignée-Noirune nouvelle série en préparation avec Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man Noir après avoir précédemment exprimé une version animée dans le Vers d’araignée films.









Par TMZde nouvelles images ont été prises d’un cascadeur portant le costume de Spider-Man Noir sur le tournage de Araignée-Noir. Cependant Cage ne porte pas le costume sur les photosils révèlent un bon aperçu de l’apparence de son costume. Suggérant que l’adaptation sera fidèle, la version live-action du personnage ressemble beaucoup à celle des bandes dessinées originales. Les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux et peuvent être consultées ci-dessous.

La série est développée par Oren Uziel et Steve Lightfoot, qui en seront les showrunners. Se déroulant dans le New York des années 1930, le spectacle mettra en vedette Nicolas Cage dans le cadre d’un ensemble. Lamorne Morris incarnera également Robbie Robertson, un journaliste que les fans reconnaîtront dans divers domaines. Homme araignée bandes dessinées, émissions de télévision et longs métrages. Brendan Gleeson joue également le rôle du méchant, un chef de la mafia new-yorkaise que l’acteur décrit comme un « philosophe ».

C’est la bande dessinée, c’est du live-action, c’est Nic Cage, Brendan Gleeson.





« [It was on my] liste de choses à faire… pour jouer un personnage dans un monde qui n’est pas nécessairement réel, face à des acteurs qui sont des OG vétérans qui peuvent vous apprendre une chose ou deux, que vous pourriez apprendre sur le plateau tout en jouant », a déclaré Morris précédemment. Date limite à propos de jouer le rôle de Robbie dans Araignée-Noir. « Quand vous grandissez avec la bande dessinée et même l’animation, vous voulez faire partie de ce monde, et cela combine ces mondes. C’est la bande dessinée, c’est l’action réelle, c’est Nic Cage, Brendan Gleeson. Donc, faire partie de ça le groupe est certainement une chose à faire sur une liste de choses à faire.

La série met également en vedette Li Jun Li, Abraham Popoola, Jack Huston, Karne Rodriguez, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice et Amanda Schull. Araignée-Noir est produit par Uziel, Lightfoot, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, Harry Bradbeer, Aditya Sood et Dan Shear.





Nicolas Cage lance une première carrière avec Spider-Noir

Bien que Cage soit apparu dans des dizaines de films au cours de sa carrière, son expérience d’acteur à la télévision est très limitée. Bien qu’il ait animé les docu-séries Netflix Histoire des gros motsCage n’a jamais joué un rôle d’acteur dans une série télévisée. Pendant ce temps, Cage continue de jouer dans des films et il s’apprête à reprendre son rôle de Spider-Man Noir dans la prochaine suite. Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse.

Araignée-Noir n’a pas encore de date de première.

Araignée-Noir Cette prochaine série d’Amazon Prime se concentrera sur Spider-Man Noir. Service(s) de diffusion en continu Amazon Prime Vidéo