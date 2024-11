Les images de Substance BTS partagées par Demi Moore sont absolument horribles

Le fond La star Demi Moore a partagé plusieurs images des coulisses de l’un des films d’horreur les mieux notés de 2024. Écrit et réalisé par Coralie Fargeat, Le fond suit le personnage de Moore, Elisabeth Sparkle, qui commence à prendre une substance mystérieuse qui promet de la transformer en une version améliorée d’elle-même. Outre Moore, le casting de Le fond comprend également Margaret Qualley et Dennis Quaid.









Demi Moore est allé sur Instagram pour partager quatre images d’elle-même complètement méconnaissable avec un maquillage prothétique dans Le fond. Dans la légende, Moore écrit : « Je garde ces joyaux depuis [The Substance] et aujourd’hui semble être le jour approprié pour les partager. Joyeux Halloween de la part d’Elisabeth Sparkle. » Les deux premières diapositives de l’article sont des selfies que Moore a pris alors qu’elle portait toutes ses prothèses. Le fond. Moore peut également être vue posant avec son chien alors qu’elle porte encore des prothèses. Ensuite, l’image finale montre son visage couvert de sang pendant le tournage de la finale.









Pourquoi Moore a dû porter autant de prothèses en substance

La substance présente de nombreux moments d’horreur corporelle

Dans Le fondElisabeth est une actrice qui ne semble plus avoir de rôle au cinéma, et est maintenant à l’affiche d’un spectacle d’aérobic inspiré de Jane Fonda. Cependant, le jour de son 50e anniversaire, Elisabeth est licenciée. Par la suite, elle découvre un sérum du marché noir annoncé pour transformer ses utilisateurs en une version plus jeune et plus attrayante d’eux-mêmes. Elisabeth décide d’utiliser le sérum et Sue (Qualley) est née.

Conformément aux règles énoncées dans Le fond, Elisabeth et Sue doivent alterner chaque semaine pour maintenir l’équilibre.. Cependant, Sue, qui a un tout nouveau spectacle et est devenue une grande star, décide de ne pas revenir à Elisabeth. Cela amène le corps d’Elisabeth à devenir de plus en plus échevelé chaque semaine jusqu’à ce qu’elle ressemble enfin à ce qu’elle est dans les images publiées par Moore.

Notre point de vue sur les prothèses de Moore dans la substance

Ils améliorent l’horreur corporelle du film

L’équipe créative derrière le film créé des prothèses qui semblent si réelles et sont très efficaces pour montrer au public à quel point il abuse La substance le sérum a affecté le corps d’Elisabeth. La substance le dévouement aux effets réalistes et aux moments troublants d’horreur corporelle est l’une des principales raisons pour lesquelles il est considéré comme l’un des meilleurs films d’horreur de l’année. C’est donc formidable de voir que Moore a pleinement assumé son rôle dans le film et donne aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi des coulisses de Le fond.





