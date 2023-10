Les images du représentant démocrate “Squad” Jamaal Bowman de New York déclenchant une alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre ont été publiées jeudi après qu’il a accepté un accord de plaidoyer sur des accusations de délit pour l’incident.

Fox News a obtenu des images de sécurité du 30 septembre montrant Bowman tentant d’ouvrir deux portes dans l’immeuble de bureaux de Cannon House.

Bowman semble s’approcher des portes et essayer la bonne porte, emportant avec lui un panneau d’alarme rouge depuis l’entrée.

JAMAAL BOWMAN PLAIDE COUPABLE DEVANT UNE MISE EN accusation devant un tribunal de Washington pour avoir déclenché une alarme incendie

Le député a alors semblé tenter d’ouvrir la porte de gauche tout en renversant le deuxième panneau d’alarme.

Bowman s’est ensuite retourné et a déclenché l’alarme incendie avant de quitter la caméra, tenant toujours le panneau d’alarme de la première porte.

Bowman a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de déclencher l’alarme incendie et qu’il l’avait fait alors qu’il était pressé d’aller voter. À l’époque, la Chambre débattait et votait sur un projet de loi provisoire visant à financer temporairement le gouvernement et à éviter une crise.

Le démocrate « Squad » a déclaré jeudi aux journalistes devant la Cour supérieure de Washington que « non », il n’avait pas l’intention de tirer la sonnette d’alarme.

“Ce que j’ai fait était contraire à la loi de Washington DC”, a déclaré Bowman. “Comme je l’ai dit dès le début, je n’essayais pas de perturber les débats du Congrès, je suis heureux que l’enquête ait révélé cela.”

Bowman a déclenché l’alarme incendie avant un vote crucial alors que le GOP poussait un projet de loi de financement provisoire pour éviter une fermeture du gouvernement.

Cependant, les images récemment publiées semblent jeter de l’eau sur son argument.

Les utilisateurs en ligne ont fustigé Bowman après la diffusion de la vidéo, le représentant de Floride Matt Gaetz, un républicain, plaisantant en disant que c’est “ce que les avocats appelleraient ‘intention'”.

“Pourquoi ces images ne sont-elles révélées que maintenant ? Nous savons qu’il a obtenu son accord de plaidoyer, mais c’est scandaleux”, a tweeté Tammy Bruce, collaboratrice de Fox News.

L’ancien gouverneur républicain du Wisconsin, Scott Walker, a qualifié Bowman de “menteur audacieux” et a appelé le membre du Congrès à être condamné à une peine de prison dans un tweet jeudi.

“Ce n’est pas un gel du cerveau. Ce n’est pas un accident”, a écrit Walker. “Il s’agissait d’une tentative préméditée d’empêcher d’autres membres du Congrès de voter.”

“Il s’agit d’un crime fédéral et ses actes doivent avoir des conséquences”, a poursuivi Walker. “Les cassettes révèlent la vérité. Il est temps pour lui d’aller en prison.”

D’autres utilisateurs ont noté que Bowman n’avait pas tenté d’ouvrir les portes après avoir déclenché l’alarme incendie.

Le bureau de Bowman n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Bowman, 47 ans, s’est rendu à la Cour supérieure de Washington jeudi matin avant sa mise en accusation. Il a plaidé coupable d’avoir déclenché la fausse alerte.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Bowman doit écrire une lettre d’excuses à la police du Capitole des États-Unis et payer une amende de 1 000 $.

