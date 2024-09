Les images de la « Nintendo Switch 2 » annoncées sont à la fois surprenantes et pas surprenantes

Nintendo Switch OLED Nintendo

Une nouvelle série de rendus et de prises de vue matérielles sont circulé montrant ce qui est censé être le prochain design de la Nintendo Switch, que nous avons bien sûr tous appelé la Nintendo Switch 2 jusqu’à ce que Nintendo propose inévitablement un nom plus illogique.

Les images divulguées mais non confirmées, que vous pouvez voir intégrées ci-dessous, sont des rendus que VGC confirme avec une source qui ressemble à ce que Nintendo fait pour la console, et il y a au moins quelques photos du matériel là-dedans.

La chose la plus évidente à remarquer est que… cela ressemble à une Nintendo Switch. Je trouve cela à la fois surprenant et pas surprenant, même si cela peut ne pas avoir de sens au premier abord.

Ce qui est surprenant, c’est que cela ne change que très peu compte tenu de l’histoire du matériel de Nintendo. En remontant de la NES à la SNES, de la N64 à la GameCube, de la Wii à la Wii U et à la Switch, ainsi que sur le chemin parallèle des consoles portables, les facteurs de forme changent généralement de manière assez significative entre les générations. Ici, je vois cela décrit comme une « mise à niveau de l’iPhone » qui semble à peine différente, mais qui est peut-être plus fine, avec un écran plus grand, etc. À première vue, il semble que certaines des mises à niveau que la Switch a déjà reçues, comme la version OLED.

Mais la partie la moins surprenante est, je veux dire, pourquoi voudriez-vous vouloir Comment changer cela à ce point, compte tenu du succès de la première Switch ? La Switch s’est vendue à 143 millions d’exemplaires, juste derrière la PS2 et la Nintendo DS, et sans doute dans un marché plus compétitif, désormais en concurrence avec le mobile. Il n’y a vraiment pas besoin de gadgets ou d’extensions supplémentaires ici, car la plupart des joueurs voudront simplement une mise à niveau significative de la puissance de leur Switch actuelle, ce qui semble être le cas, même si elle sera toujours en retard sur la génération actuelle de PS5 et Xbox Series X. L’objectif est apparemment d’obtenir des graphismes de niveau PS4, ce qui est logique par rapport à la façon dont la génération précédente s’est déroulée.

Il existe également une longue liste de spécifications du même rapportl’explication technique de « c’est plus puissant », si cela vous intéresse.

Modèle SoCl (CPU + GPU) : GMLX30-R-A1.

Modèle de mémoire : MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 double canal, LPDDR5X, 7500 MT/s)

Modèle de mémoire flash : THGJFGT1E45BAILHW0 (256 Go, UFS 3.1, fabriqué par Kaixia, 2100 zB/s).

Modèle de puce audio : Ruiwu ALC5658-CG.

Modèle de lecteur NFC : NXP IPN7160B1HN

Modèle de microphone intégré : CMB-MIC-X7.

Ventilateurs de refroidissement doubles, modèle BSM0405HPJH9 et BSM0505HPJQC (dissipateur thermique de jeu en cuivre).

La conversion du signal vidéo (DisplayPort vers HDMI) doit être un modèle de puce ; Ruixian RTD2175N doit être une puce (prise en charge HDMI 2.1).

Modèle de puce réseau : Ruiming RTL8153B-VB-CG et puce Gigabit Ethernet (la base dispose d’une interface de câble réseau).

Modèle de puce de microcontrôleur : STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.

Étui de protection pour console de jeux vidéo modèle : HGU1100 (taille : 206 x 115 x 14 mm, en plastique).

Haut-parleurs : MUSE BOX-L et MUSE BOX-R (stéréo à deux canaux).

Je dois admirer la retenue de Nintendo ici, qui n’a pas déraillé en essayant de réinventer la roue et de se retrouver dans une situation similaire à celle de la Nintendo Switch. Une meilleure Switch est tout ce que tout le monde veut et, apparemment, la voici.

