Les images de la NASA montrent qu’un météore s’est écrasé sur Mars, a déclenché un grand tremblement de terre et a soulevé de la glace d’eau surprise

L’atterrisseur InSight de la NASA a ressenti un puissant tremblement de terre sur Mars. Ensuite, un orbiteur a pris une photo de l’impact de météore qui l’a provoqué.

L’impact a soulevé des rochers de glace d’eau, qui seront cruciaux pour les futures missions des astronautes sur Mars.

Le tremblement de terre du météore pourrait également aider les scientifiques à comprendre un mystère vieux de plusieurs siècles.

Un météore s’est écrasé sur Mars la veille de Noël 2021 et a tellement secoué la planète que l’atterrisseur InSight de la NASA a enregistré les grondements.

Les scientifiques ne savaient pas d’où venait le tremblement de terre jusqu’à ce que Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, un vaisseau spatial faisant le tour de la planète rouge, capture des images du nouveau cratère d’impact. Nasa révélé la découverte jeudi.

“Il était immédiatement clair qu’il s’agissait du plus grand nouveau cratère que nous ayons jamais vu”, a déclaré Ingrid Daubar, responsable scientifique de l’impact d’InSight, lors d’un point de presse. “Il mesure environ 500 pieds de large ou environ deux pâtés de maisons. Et même si des météorites frappent la planète tout le temps, ce cratère est plus de 10 fois plus grand que les nouveaux cratères typiques que nous voyons se former sur Mars.”

Autour du nouveau cratère, il y avait un éclat révélateur : des blocs de glace d’eau de la taille d’un rocher, projetés sous la surface lors de l’explosion. C’est l’eau la plus proche de l’équateur martien que la NASA ait jamais trouvée. Jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient vu que de la glace d’eau regroupée près des pôles.

La découverte est prometteuse pour le projet de la NASA d’envoyer un jour des astronautes sur Mars.

Pour éviter une météo trop hostile, la NASA préférerait faire atterrir des astronautes près de l’équateur. Mais où que aillent ces explorateurs, ils devront extraire de l’eau, à la fois pour les besoins humains fondamentaux et pour la décomposer en hydrogène et en oxygène afin de fournir du carburant de fusée pour le voyage de retour.

Les séismes de Mars à impact de météores peuvent aider à résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles

Parmi les plus de 1 300 tremblements de terre détectés par InSight, les scientifiques ont identifié un autre tremblement provenant d’un impact de météore. Les deux météores ont généré des ondes sismiques au niveau de la surface – les premières jamais détectées sur une autre planète. Avant ces impacts de météorites, tous les séismes détectés par InSight provenaient du sous-sol profond, produisant ce que les sismologues appellent des « ondes de corps », plutôt que des ondes de surface.

“C’est vraiment excitant”, a déclaré à Insider Doyeon Kim, géophysicien à l’ETH Zurich, qui a analysé les données de ces tremblements de terre, ajoutant: “C’était l’un des objectifs de la mission, détecter et identifier les ondes de surface.”

Leurs conclusions sur ces impacts de météorites, publiées dans deuxétudes dans la revue Science jeudi, pourrait aider à résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles sur la géographie de Mars.

Depuis presque aussi longtemps que les astronomes étudient Mars, ils se demandent pourquoi ses hémisphères nord et sud sont si différents. Le nord est composé de plaines plates, tandis que le sud est plein de montagnes.

Selon Kim, il existe deux théories principales pour cette juxtaposition. La première est que le nord et le sud sont constitués de deux types de roches différents. L’autre est que la croûte de la planète est simplement plus épaisse dans le Sud. Quelle que soit la réponse, ce serait une autre pièce du puzzle complexe de la formation de Mars, qui est un modèle de la façon dont d’autres planètes rocheuses autour d’autres étoiles ont pu se former.

Les ondes de surface des impacts de météores ont donné aux scientifiques un aperçu de la croûte martienne à proximité. C’est un petit échantillon de la croûte, donc il ne peut pas résoudre le mystère Nord-Sud à lui seul, mais il s’inscrit dans la deuxième théorie : que la croûte est plus épaisse au Sud et plus fine au Nord.

“Cela ne fournit qu’un seul ou un petit élément de preuve pour commencer à découvrir le mystère”, a déclaré Kim.

InSight est en train de mourir

L’atterrisseur Insight termine sa mission en raison de la baisse des niveaux de puissance et sera probablement à court d’énergie au cours des six prochaines semaines, a déclaré la NASA.

“Depuis quatre ans, l’atterrisseur recueille beaucoup de poussière sur ses panneaux solaires”, a déclaré Bruce Barnerdt, l’enquêteur principal de la mission Insight, lors d’un point de presse jeudi. “Nous avons en quelque sorte réduit les opérations du vaisseau spatial au fur et à mesure que cela s’est produit afin d’extraire autant de données scientifiques que possible.”

Une récente tempête de poussière aurait pu être le dernier clou dans le cercueil, mais elle a contourné l’emplacement d’InSight. Pourtant, il a rempli l’atmosphère martienne de particules de poussière, réduisant la quantité de lumière solaire qui atteint le sol.