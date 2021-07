Les images de la NASA montrent des niveaux d’eau bas

Au milieu d’une sécheresse majeure affectant une grande partie de l’ouest des États-Unis, la NASA a publié jeudi une série d’images satellite troublantes reflétant les effets dévastateurs des conditions sèches sur le manteau neigeux des montagnes de Californie et les deux plus grands réservoirs.

Les images capturées par l’Operational Land Imager sur le satellite Landsat 8 montrent le lac Shasta et le lac Oroville cette année et en juin 2019 dans des conditions plus typiques. Les images de 2021 révèlent des franges bronzées autour des lignes de flottaison des lacs – des zones du lit du lac qui sont sous l’eau lorsque les réservoirs sont remplis plus près de leur capacité, selon la NASA.

Le lac Shasta, le plus grand réservoir et le troisième plus grand plan d’eau de Californie, a vu le niveau de son lac baisser de 106 pieds d’altitude entre le moment où les deux images ont été prises, a déclaré la NASA.

Le lac Oroville, le deuxième plus grand réservoir de l’État, a vu son niveau d’eau chuter de 190 pieds.

D’autres images capturées par le spectroradiomètre imageur à résolution modérée sur le satellite Terra de la NASA documentent la fonte des neiges plus précoce que d’habitude cette année dans la Sierra Nevada. Le manteau neigeux représente près d’un tiers de l’approvisionnement en eau de la Californie au cours d’une année donnée, selon la NASA.

Les images satellites montrent la disparition progressive de la neige de la Sierra Nevada les 31 mars, 18 mai et 7 juillet.

« Gulp, le banc de neige de la Sierra – une source d’eau clé dans l’ouest des États-Unis – manque de fonds », a déclaré l’observatoire de la Terre de la NASA. tweeté Jeudi. « La neige des montagnes a fondu près d’un mois avant la date prévue, laissant les réservoirs sans leur apport habituel d’eau douce. »

Les images satellites proviennent du fait que 89 % de l’ouest des États-Unis est en période de sécheresse, selon le US Drought Monitor. La région sort d’une période inhabituellement humide de son histoire et se dirige directement vers une « mégasécheresse » – une période inhabituellement sèche qui pourrait durer des années, des décennies ou des siècles, selon une étude publiée l’année dernière dans la revue Science.

Les scientifiques disent qu’environ la moitié de la sécheresse historique peut être imputée au changement climatique d’origine humaine. Étant donné que les températures devraient continuer à augmenter, il est probable que la sécheresse se poursuivra dans un proche avenir – ou s’estompera brièvement pour revenir, selon les chercheurs.

Jay Lund, codirecteur du Center for Watershed Sciences de l’Université de Californie à Davis, a déclaré que la Californie n’avait pas connu une année aussi sèche que celle-ci depuis la sécheresse de 1976-77.

« Je pense que nous allons voir des pertes économiques substantielles pour l’agriculture dans certaines parties de l’État », a déclaré Lund. « La principale préoccupation pour la gestion de la sécheresse cette année est de s’assurer que nous sommes bien préparés au cas où l’année prochaine serait également sèche. »

Les faibles niveaux de précipitations et les températures supérieures à la moyenne dans l’ouest des États-Unisaugmentent également le risque d’incendies de forêt plus fréquents et plus destructeurs. Vendredi, plus de 17 000 pompiers forestiers et personnel de soutien ont été affectés aux incendies de forêt, a annoncé le National Interagency Fire Center.

« Les incendies de forêt que nous avons eus associés aux sécheresses, aggravés par la sécheresse, ont causé des dommages bien plus importants que ce que nous avons vu avec les sécheresses précédentes », a déclaré Lund.

La semaine dernière, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a demandé aux particuliers et aux entreprises de réduire volontairement de 15 % la quantité d’eau qu’ils utilisent. Il a également ajouté neuf comtés à une proclamation d’urgence contre la sécheresse qui couvre désormais 50 des 58 comtés de l’État.

Contribution : Doyle Rice, USA AUJOURD’HUI

