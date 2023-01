Les images de la caméra corporelle du passage à tabac mortel de Tire Nichol sont publiées

Nous voilà. Après deux semaines d’inquiétude, une semaine d’indignation et plusieurs jours tendus d’attente de la libération de ce qui a été décrit par de nombreux responsables publics comme l’un des pires abus de pouvoir de la police qu’ils aient jamais vu, les images de la caméra corporelle de Tyr Nichols mortellement attaqué par cinq anciens policiers noirs à Memphis, dans le Tennessee, a été rendu public.

BOSSIP ne prend pas les vidéos de cette nature à la légère, et nous voulons implorer tous ceux qui lisent ceci de faire un inventaire sérieux de votre santé mentale lorsque vous décidez de regarder cette vidéo. Ce sera sans aucun doute traumatisant, exaspérant, triste, déprimant et déchirant. Nous avons fait de nombreux reportages sur ce qui est arrivé à Tyr et ces histoires sont là pour vous si vous avez besoin d’informations. Ne ressentez aucune pression pour regarder et, si nécessaire, évitez les réseaux sociaux au moins pendant le week-end, car de nombreux médias diffuseront le clip.

Il est compréhensible que beaucoup d’entre vous ne regardent pas, cependant, la responsabilité publique même pour les pires actions est obligatoire et nous publions ces quatre vidéos dans cet esprit.

















Les manifestations ont déjà commencé à Memphis.

La Garde nationale a été envoyée à Atlanta.

Nous sommes absolument malades à nos estomacs et ne pouvons même pas commencer à décrire la colère et la dévastation que nous ressentons. Nous savons que de nombreuses autres villes manifesteront également ce soir. Faites entendre votre voix aussi fort que possible, mais soyez prudents.