Les images de la caméra corporelle de Justin Timberlake restent scellées

Justin Timberlake il a déjà plaidé coupable de conduite avec facultés affaiblies… et c’est tout, semble-t-il – parce que le public ne verra probablement pas les images de son arrestation.

TMZ a déposé une demande de documents publics pour les images de la caméra corporelle de l’arrêt de la circulation de Justin et de son arrestation ultérieure du mardi 18 juin… mais, au lieu de recevoir les images, le bureau du procureur du comté de Suffolk nous a dit qu’elles ne seraient pas publiées parce que les parties avaient convenu de les sceller.

Il semble que l’équipe de JT et les procureurs aient convenu d’un commun accord de sceller la vidéo… empêchant les personnes extérieures aux procureurs et à l’équipe de Timberlake d’y accéder.

Timberlake, s’exprimant devant le tribunal et plus tard devant les médias, a déclaré qu’il était loin d’avoir atteint ses propres standards… et a promis de faire sa part pour mettre fin à l’alcool au volant.