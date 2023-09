Les images capturent Taylor Swift encourageant avec enthousiasme les Chiefs de Kansas City, puis partant avec Travis Kelce

Taylor Swift a été aperçue juste derrière les Chiefs de Kansas City, puis quittant Arrowhead avec Travis Kelce.

La popstar a été vue dans la foule lors de la visite des Bears de Chicago dimanche, que les Chiefs ont remporté 41-10, et portait du rouge et du blanc sur son siège à côté de la mère du joueur rapproché.

4 Swift a été filmé très tôt dans une boîte à Chiefs vs Bears à côté de Mme Kelce Crédit : Getty

4 Parée de rouge et de blanc, la popstar a également été vue en train de crier de joie lors du touché de Kelce. Crédit : Getty

Il est largement rapporté que Swift et Kelce, 33 ans, se voient, bien que la superstar de « Shake it Off » soit considérée comme un partisan des Eagles de Philadelphie, pour lesquels joue son frère Jason.

Mais elle était entièrement derrière les Chiefs et semblait crier « Allons-y, putain » lorsque Kelce a marqué un touché.

Le quart-arrière Patrick Mahomes a ensuite plaisanté sur le désir de briller devant les fans de Swift. « Je pense qu’il voulait entrer dans la zone des buts autant que tous les ‘Swifties’ le voulaient. »

Plus tôt dans la semaine, Kelce a parlé de ses efforts pour l’amener à un match.

« Je l’ai lancé là-bas, j’ai lancé la balle dans son camp. J’ai dit : ‘Je t’ai vu faire vibrer la scène dans Arrowhead, tu devrais peut-être venir me voir faire vibrer la scène dans Arrowhead, et voir lequel est un peu plus allumé.’ Nous verrons ce qui se passera dans un avenir proche. Très bien, maintenantwwww. »

Kelce a récemment révélé que ses précédentes tentatives pour rencontrer le 12 fois lauréat d’un Grammy ne s’étaient pas déroulées comme prévu.

S’exprimant sur son podcast New Heights avec son frère, Kelce a déclaré : « J’ai été déçu qu’elle ne parle pas avant ou après ses concerts parce qu’elle doit garder sa voix pour les 44 chansons qu’elle chante, donc j’ai eu un peu mal aux fesses. Je n’ai pas pu lui remettre un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle.

« Si vous assistez aux concerts de Taylor Swift, il y a des bracelets d’amitié, et j’en ai reçu un tas, mais je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus. »

4 Il semble que les fans soient tous pour la romance Crédit : Getty

4 Kelce et Swift ont ensuite été vus partir ensemble par la suite. Crédit : TW : @paytonsun

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas pu la rencontrer, le double vainqueur du Super Bowl a répondu : « Donc, elle ne rencontre personne et elle ne le fait pas – ou du moins, elle ne voulait pas me rencontrer, alors je l’ai accepté ». personnel. »

Cependant, Jason avait une autre théorie. « Eh bien, elle n’a probablement pas encore surmonté le Super Bowl.

« C’est une grande fan des Eagles, alors peut-être qu’elle a juste inventé quelque chose et qu’elle ne voulait tout simplement pas te parler. »