Les illustrations de Karlotta Freier racontent des récits oniriques et surréalistes – Colossal

Prendre des notes de manière rêveuse dans le confort d’un placard ou profiter d’un après-midi de lecture dans une barque sont quelques-unes des façons Karlotta FreierLes personnages de passent leur temps. L’illustrateur basé à Brooklyn puise (auparavant) dans les émotions et les humeurs humaines, illuminant des récits atmosphériques et parfois surréalistes.

Freier joue souvent avec la nature de la dissimulation et de l’intrigue, comme une silhouette à moitié cachée derrière une porte, l’ombre d’un oiseau projetée sur le visage d’une femme ou un écran d’arbres encadrant une activité. Les reflets, les ombres et la répétition attirent notre attention sur des détails qui ressemblent à des indices.

L’artiste utilise souvent l’échelle pour développer le sentiment de mystère, comme une petite personne chevauchant le dos d’un primate géant ou un énorme chat blanc endormi parmi des fleurs colorées.

La plupart des illustrations présentées ici ont été commandées pour Le New-Yorkais et Le New York Timeset Freier a récemment collaboré à des projets avec des marques mondiales comme Dior et Hermès. L’artiste travaille également actuellement sur son premier livre pour enfants, et vous pouvez suivre les mises à jour via elle. site web et Instagram.