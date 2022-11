Les illustrations d’artistes honorant les sacrifices faits par les mères résonnent sur Twitter

Un artiste sur Twitter a partagé une série d’illustrations célébrant les sacrifices des mères et des grands-mères qui ont aidé leurs filles à progresser dans la vie. L’œuvre, intitulée Women: The Longest Revolution, montre comment les mères et les grands-mères ont veillé à ce que leurs filles puissent avoir une vie meilleure malgré le fait qu’elles se soient vu refuser les mêmes opportunités à leur époque. L’artiste, dans un fil de tweet, a déclaré: «En étant des femmes farouchement résilientes de leur époque, elles ont exploité la gloire de leur époque pour élever des jeunes filles et des femmes capables d’aujourd’hui. Ma série d’illustrations dépeint les aspirations intergénérationnelles des mères et des grands-mères indiennes pour leurs filles et leur petite-fille.

Jetez un œil ici :

Women: The Longest Revolution.J’ai créé une série de trois illustrations inspirées des progrès réalisés par les filles indiennes à l’époque actuelle grâce aux sacrifices consentis par leurs mères et leurs grands-mères. Tu voles, je fleuris pic.twitter.com/My8SyKoqEu – smishdesigns (@smishdesigns) 21 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par les illustrations. Beaucoup ont demandé à l’artiste s’ils vendraient un jour ces œuvres d’art réfléchies. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Oh, ils sont si beaux ! Je viens de Colombie, pas d’Inde, et le sentiment que vous avez exprimé ici se traduit si parfaitement dans l’expérience de ma propre famille. Merci de partager votre art! C’est adorable!”

“Ma mère, qui n’avait aucune éducation formelle, a été éduquée à la maison quand elle était jeune fille, mariée à 15 ou 16 ans, m’a dit que je voulais que ma fille étudie tellement jusqu’à ce qu’elle atteigne le sommet de l’éducation. Et j’ai fait. Jusqu’à un certain point. Et marié de mon choix, grâce à elle ! lire un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit: «C’est tellement touchant personnellement. Élever ma fille maintenant 5 ans (beaucoup de ressemblance avec l’enfant en photo), une culpabilité constante que je ne pouvais pas faire grand-chose pour ma grand-mère (maman). C’est comme si c’était peint avec mes pensées. Merci et tout le meilleur à vous.”

Plusieurs utilisateurs se sont souvenus à quel point l’œuvre d’art et la pensée derrière elle résonnaient avec leurs familles. Une utilisatrice a mentionné que ses grands-mères maternelle et paternelle se sont mariées à l’âge de 12 et 13 ans respectivement. Aujourd’hui, 5 de leurs petites-filles ont un doctorat.

Beaucoup d’autres ont profité de cette occasion pour remercier les femmes de leur vie.

Quelle œuvre vous parle le plus ?

