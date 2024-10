Les illustrations chaleureuses et tactiles d’Oliver Li traduisent son amour de la nature et du cosmos

Olivier Li est un jeune artiste qui fait des vagues, à la fois littéralement et métaphoriquement. Ses illustrations se caractérisent par des couleurs vives, comportant souvent du bleu et du vert, et une texture floue unique qui évoque une sensation tactile chaleureuse.

Peu de temps après avoir obtenu un diplôme de première classe en illustration de l’Université de Plymouth, son travail a été sélectionné par des juges de premier plan comme l’un des portefeuilles gagnants au concours New Blood de D&AD, parmi plus de 800 candidatures.

Cependant, Oliver n’a pas grandi avec une formation en éducation artistique et ce n’est qu’au lycée qu’il s’est vraiment lancé dans la peinture.

« J’ai toujours considéré l’illustration comme une catégorie d’art, mais je me suis intéressé à l’illustration grâce à un livre d’illustrations intitulé « Kaléidoscope : l’art du récit illustratif » », se souvient-il. « Je me souviens avoir été profondément attiré par le travail de chaque illustrateur en raison de son intérêt et de son dynamisme et de la façon dont leurs styles étaient complètement différents. J’ai décidé dans mon esprit que je voulais devenir illustrateur à l’avenir. »

Lorsqu’il a choisi sa spécialisation universitaire, il a opté sans hésitation pour l’illustration. « En tant que nouveau venu dans le domaine, j’ai essayé de nombreuses méthodes différentes : comme la peinture à l’huile, l’aquarelle, l’acrylique, l’illustration numérique, etc. », dit-il. « J’ai passé la moitié de mes études universitaires à expérimenter différents styles et médias. Ce n’est qu’au cours de ma dernière année que j’ai décidé que la peinture numérique serait mon médium principal. »

Déménager de Chine

Originaire de Shanghai, en Chine, Oliver a décidé avec audace de s’installer au Royaume-Uni pour ses études, et il décrit cette décision comme l’une des meilleures décisions qu’il ait jamais prises.





















« Les grandes villes ne m’intéressent pas vraiment, c’est pourquoi une ville côtière comme Plymouth me convenait parfaitement », explique-t-il. « Comme j’habitais à seulement cinq ou six minutes de la mer, ce que je préférais faire était d’aller me promener sur la côte après les cours. Je marchais souvent sans but le long du littoral et puis, si la marée n’était pas haute , trouver un récif sur lequel m’asseoir et réfléchir à l’illustration et à quoi manger. Cet environnement m’a donné beaucoup d’inspiration.

Comme vous pouvez le constater dans son travail, la nature est la principale source d’inspiration d’Oliver. « Je suis un amoureux de la nature depuis que je suis enfant », explique-t-il. J’ai grandi à Shanghai, qui est une ville très urbanisée. Mais heureusement, là où j’habitais, j’étais entouré d’une forêt.

« Ce que je préférais faire quand j’étais enfant, c’était aller jouer seul dans la forêt jusqu’à la tombée de la nuit… ce que je réalise maintenant est en fait une chose très dangereuse à faire », se souvient-il. « Mais heureusement, rien de grave ne m’est arrivé. J’allais souvent observer les nouvelles pousses de champignons après la pluie, ainsi que ramasser des feuilles de différentes formes et les épingler dans des livres. »





















Parallèlement à ces expériences d’enfance, Oliver est également influencé par le cosmos au sens large. « Je pense que l’univers fait partie de la nature », explique-t-il, « et j’aime donc explorer l’inconnu avec des illustrations et de la créativité. Je suis très excité de voir où ce thème me mène. »

Style distinctif

Le style distinctif d’Oliver, avec son toucher chaleureux et ses couleurs vives, est essentiellement une combinaison de diverses influences et techniques. « Mon travail est influencé par de nombreuses affiches vintage et impressions riso », révèle-t-il. « J’aime les petites imperfections subtiles des imprimés et la sensation des différents papiers. »

Bien que les illustrations que nous partageons ici soient des dessins numériques, elles sont imprégnées de textures profondes et complexes. « Si vous ouvrez mes couches, vous verrez que j’en aurai plus d’une centaine », dit-il. « Beaucoup de ces calques sont l’endroit où j’insère diverses textures et traces de pinceau. Je photographie souvent divers matériaux papier et les insère dans mes illustrations. »





















Et la couleur ? « Je pense que cela dépend de moi et de mon intuition », répond-il. « Je n’ai pas vraiment de palette fixe. J’ai toujours préféré les couleurs vives : je pense qu’elles représentent l’énergie, la passion et le mouvement. »

Processus créatif

Le processus créatif d’Oliver est mieux expliqué à travers son travail sur le livre de recettes d’une organisation locale. « Le projet a duré six mois : un temps très court pour publier un livre », se souvient-il. « Au début, notre équipe avait des réunions en ligne ou hors ligne avec les clients presque chaque semaine. Au début, j’ai fait beaucoup de recherches, identifié des sujets avec le client, etc. »

Finalement, ils ont décidé de diviser le livre de recettes en saisons, de sorte que chaque saison nécessiterait une couverture et quatre ou cinq illustrations culinaires. « Il ne me restait pas vraiment beaucoup de temps pour créer les illustrations », dit-il. Les versions finales devaient être convenues au sein du groupe, puis envoyées au client pour commentaires.





















« Pendant cette période, je travaillais sur différentes ébauches presque tous les jours. Je n’ai jamais dessiné autant de légumes de ma vie ! Ma compréhension du projet était qu’il s’agissait d’un livre de recettes pour petits et grands, j’ai donc voulu relier les différents les gens à travers les illustrations et faire intervenir les thèmes dans lesquels je me spécialise.

« Je suis heureux que mon client ait respecté mes idées et m’ait donné beaucoup de liberté de création », ajoute-t-il. « Mais ils ont également apporté une contribution utile. Par exemple, le client m’a dit de supprimer les champignons de l’illustration de la couverture d’été parce qu’ils n’étaient pas de saison et de remplacer les raisins par des pommes sur la couverture d’automne parce qu’ils étaient plus disponibles. »

Projets futurs

La passion d’Oliver pour l’illustration éditoriale est évidente et il dit qu’il adorerait recevoir une commande pour un livre d’images non-fictionnel. « Je voudrais rendre mes illustrations à la fois éducatives et attrayantes, afin de pouvoir rendre plus intéressantes les connaissances scientifiques ennuyeuses », dit-il.





















Alors qu’Oliver continue d’évoluer en tant qu’artiste, il jette son dévolu sur de nouveaux horizons. « J’aimerais ensuite m’orienter vers l’animation ainsi que vers les images en mouvement », dit-il. « C’est quelque chose que je n’ai jamais essayé auparavant. Je veux explorer la relation entre la santé et la nature. Donc, outre les illustrations éditoriales et publiées, j’aimerais recevoir des offres pour travailler avec des marques de style de vie et de soins de la peau. »

En tant que jeune diplômé déjà reconnu, il donne ce conseil à ceux qui sont en début de carrière : « Rencontrez autant de personnes que possible dans l’industrie créative », souligne-t-il. N’ayez pas peur de contacter les gens, soit en leur envoyant un message sur les réseaux sociaux, soit en leur envoyant un message sur LinkedIn. La plupart d’entre eux sont sympathiques et prêts à vous aider. »