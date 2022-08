Les Illinois paient trop cher – Shaw Local

J’ai été informé aujourd’hui par ma compagnie d’assurance que l’État de l’Illinois vient d’adopter une augmentation obligatoire des primes pour tous les résidents de l’État afin de couvrir l’inflation. Ainsi, non seulement le Parti démocrate a causé cette période d’inflation qui affecte tous les Américains, mais il pense qu’il est normal de vous refiler ses dépenses inflationnistes. Les Illinoisiens connaissent tous une inflation due à la hausse des coûts du gaz, de la nourriture, des services publics, de l’éducation, des vêtements, etc. Mais maintenant, grâce à notre gouverneur, nous sommes directement facturés pour leurs frais. Ai-je dit leurs coûts? Non, la couverture d’assurance ne coûte rien à l’État. Ils ne font que réglementer l’assurance. L’inflation a atteint 9,1 % aujourd’hui, mais l’État enregistre une augmentation de 25 %. Il semble que cela couvre plus que l’inflation. Il ne s’agit plus du peuple. Merci, gouverneur Pritzker. Vous êtes milliardaire, mais la majorité ne le sont pas.

Si vous vous demandez pourquoi l’Illinois connaît une énorme migration hors de l’État, en voici une raison : peu importe le parti que vous soutenez. Ouvrez les yeux avant de voter et votez pour la personne ou le parti qui vous soutiendra, vous et votre famille.

Terry Trobiani

Lac de cristal