Les îles Vierges américaines créent un système de parcs et ajoutent 30 propriétés

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les îles Vierges américaines ont créé mardi un nouveau système de parcs territoriaux qui protège plus de 30 zones du développement commercial et les réserve à des activités telles que la randonnée et la plage.

Des propriétés totalisant des centaines d’acres ont été identifiées à Sainte-Croix, Saint-Jean et Saint-Thomas, notamment Great Salt Pond, Oppenheimer Beach, Cas Cay et Bovoni Cay.

Le gouverneur Albert Bryan a également signé une loi qui révise un conseil de fonds fiduciaire dont sept membres seront responsables de la gestion et de l’acquisition des terres.

Le gouvernement prévoit également de mettre en place une zone sanctuaire marron dans le West End de Sainte-Croix pour honorer l’héritage des descendants caribéens d’esclaves ouest-africains qui ont échappé à l’esclavage en utilisant la guérilla. La région abrite Maroon Ridge, qui servait de refuge aux esclaves en fuite.

“Compte tenu des préoccupations croissantes concernant l’accès à la plage, la dégradation de l’environnement et la perte de sites historiques importants et d’autres sites sensibles, tous ceux qui ont contribué à faire avancer cette mesure devraient être fiers”, a déclaré le sénateur des îles Vierges américaines Samuel Carrion.

The Associated Press