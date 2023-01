Les îles Turques et Caïques sous pression après la détention récente de 300 migrants haïtiens

Les autorités des îles Turques et Caïques (TCI) affirment que les forces de l’ordre et les ressources en matière d’immigration ont été mises à rude épreuve après que près de 300 migrants haïtiens ont été interceptés dans les eaux du territoire des Caraïbes.

Trois bateaux surchargés transportant 275 hommes, femmes et enfants ont été détenus près du petit territoire britannique autonome entre le 23 décembre et le 2 janvier.

“Avec des frontières maritimes allongées, nos ressources sont étirées car un petit État insulaire n’aura finalement que la capacité ou la capacité qu’il peut déployer”, a déclaré le gouverneur de TCI, Nigel Dakin.

Les navires avaient parcouru plus de 140 milles (226 km) en plusieurs jours depuis Haïti, où l’escalade des guerres de gangs a entraîné une récente vague d’émigration.

Les passagers du bateau ont subi un examen médical avant d’être emmenés au centre de détention de TCI où ils ont été détenus pendant plusieurs jours.

Au mardi 3 janvier, 184 personnes avaient été rapatriées en Haïti, a déclaré la directrice de l’immigration, Sharlene Richards, au Guardian. Elle a refusé de dire combien demandaient l’asile.

Haïti, le pays indépendant le plus peuplé des Caraïbes et le plus pauvre de l’hémisphère occidental, est depuis des décennies en proie à la violence, aux catastrophes naturelles et à l’instabilité politique.

“Le corps des femmes transformé en arme”: les gangs d’Haïti utilisent le viol dans une spirale de violence Lire la suite

Mais le pays s’est plongé plus profondément dans l’incertitude politique et économique au milieu de féroces guerres de gangs à la suite de l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.

UNE déclaration commune des organisations de défense des droits de l’homme des Nations Unies à la fin de 2021 ont déclaré que la “situation sociale, économique, humanitaire et politique complexe” a conduit à des mouvements de population.

Il a ajouté que ceux qui cherchent une vie meilleure à l’étranger comprennent les enfants non accompagnés et séparés, les victimes de la traite et les survivants de la violence sexiste.

En raison de sa proximité et de son niveau de vie, l’archipel des TCI, haut lieu de vacances haut de gamme du nord des Caraïbes, a été une destination de choix pour de nombreuses personnes en quête d’une vie meilleure.

“Haïti pèse sur TCI”, a déclaré Dakin, un responsable nommé par le Royaume-Uni et responsable de la sécurité intérieure et extérieure du territoire.

« Pas délibérément – ​​le peuple haïtien n’a aucune mauvaise volonté envers nous, bien au contraire. Mais ils sont 11 millions et nous sommes 50 000 : 220 fois notre taille.

Le soir de 23 décembrela branche maritime de la force de police royale TCI a intercepté le premier bateau au large de West Harbor Bluff à la suite d’un rapport de détection de la station radar de TCI.

Les agents du régiment TCI et de l’immigration ont détenu en toute sécurité 52 personnes qui se trouvaient à bord du bateau en bois non ponté.

Le deuxième bateauun navire de commerce nommé Family Express, a été intercepté le jour de Noël, transportant 95 personnes.

Le Département américain de la sécurité intérieure et des enquêtes sur la sécurité intérieure, qui a des agents temporairement basés au TCI, soutient une enquête sur la traversée en bateau.

Dans le troisième incidentdes officiers de la marine ont intercepté un bateau haïtien à deux milles au large de South Dock au début du 2 janvier.

Vers 1 heure du matin, ils ont arrêté 128 personnes, dont quatre femmes et un enfant.

Dans une déclaration après l’arrivée du jour de Noël, le ministre de l’Immigration, Arlington Musgrove, a déclaré que le gouvernement TCI conservait une “approche claire de tolérance zéro” envers les passeurs.

Il a déclaré que les autorités chargées de l’application des lois “continueront de réprimer, de perturber les réseaux et de poursuivre les personnes impliquées dans le trafic de migrants illégaux”.

Dans son message du nouvel an Le premier ministre de TCI, Washington Misick, a parlé d’une attention accrue portée à l’immigration au cours des derniers mois et de l’année à venir.

“Nous avons renforcé notre surveillance aérienne et maritime pour durcir davantage nos frontières”, a-t-il déclaré.

“Un accord de navigation avec les Bahamas permet au personnel des îles Turques et Caïques à bord des navires bahamiens de nous donner une meilleure surveillance de nos eaux territoriales.”

Il a ajouté que les lois sur l’immigration du territoire seront modifiées en 2023.

“Quiconque est surpris en train d’enfreindre la loi s’exposera à des sanctions plus sévères, notamment la révocation des certificats et du statut de résidence permanente.”