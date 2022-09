Les Îles Salomon retardent les élections alors qu’elles se rapprochent de la Chine

Le résultat a été une victoire pour le Premier ministre Manasseh Sogavare, qui a fait valoir que la pauvre nation insulaire du Pacifique ne pouvait pas se permettre d’organiser des élections et d’accueillir les Jeux du Pacifique l’année prochaine. L’amendement constitutionnel a retardé la dissolution du Parlement actuel de mai 2023 jusqu’à la fin de l’année prochaine, peu après la conclusion des jeux, et a repoussé les élections jusqu’au début de 2024.

Les alliés occidentaux ont observé avec inquiétude le virage prononcé de Sogavare vers la Chine à un moment où l’État autoritaire le plus puissant du monde étend de manière agressive ses ambitions géopolitiques dans le Pacifique. Ses politiques ont alimenté le ressentiment local qui s’est parfois transformé en troubles civils.

“L’opposition dit que nous utilisons les Jeux du Pacifique pour amender la constitution afin de conserver le pouvoir”, a déclaré Sogavare au Parlement jeudi. “Cette déclaration de l’opposition est tout simplement fausse… trompeuse et destinée à retourner les gens contre ce gouvernement.”

Le report des élections menace de nuire aux relations déjà effilochées de Sogavare avec l’Australie et les États-Unis, qui ont exprimé en privé leurs inquiétudes à ce sujet après avoir publiquement critiqué le pacte de sécurité conclu par Sogavare avec la Chine plus tôt cette année.

Les États-Unis et leurs alliés craignent que le pacte de sécurité n’ouvre la voie à l’établissement d’une base militaire chinoise dans la chaîne d’îles stratégiquement précieuse – à environ 1 000 miles de la côte australienne – où plusieurs milliers de soldats américains sont morts pendant la campagne de Guadalcanal pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les îles Salomon et la Chine ont démenti les projets de base. Mais l’influence croissante de la Chine dans l’archipel est indéniable, du stade de sport de 50 millions de dollars qu’elle construit pour les Jeux du Pacifique à son influence croissante sur la police et la politique locales, en passant par un plan pour Huawei de construire plus de 150 tours de télécommunications que les critiques craignent de permettre Surveillance chinoise.