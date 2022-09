Les Îles Salomon rejettent la sensibilisation de Biden dans le Pacifique face au défi de la Chine

Alors que le président Biden se préparait à accueillir les dirigeants d’une douzaine de pays du Pacifique mercredi et jeudi lors d’un rassemblement unique en son genre, les Îles Salomon ont envoyé une note diplomatique à d’autres pays de la région disant qu’il n’y avait pas de consensus sur les questions et qu’il avait besoin de « temps pour réfléchir » sur la déclaration.

Le revers, qui a été révélé quelques heures seulement avant le début du sommet, est un signe des défis auxquels Washington est confronté alors qu’il tente de réaffirmer son influence dans une région où la Chine a fait des percées. Cela est également arrivé alors que la vice-présidente Harris visitait l’Asie de l’Est, où elle met l’accent sur l’engagement durable des États-Unis en faveur d’un “Indo-Pacifique libre et ouvert” lors de visites chez les alliés américains, le Japon et la Corée du Sud.

La Chine a renforcé ses relations diplomatiques et son aide financière avec les nations insulaires du Pacifique au cours des dernières années, tout en faisant pression sur des accords de sécurité qui pourraient accroître sa présence militaire dans une région dont les principales routes maritimes et les ressources naturelles la rendent stratégiquement précieuse.

Les Îles Salomon se sont rapprochées de la Chine depuis l’élection de son Premier ministre combatif, Manasseh Sogavare, en 2019. Les Îles Salomon ont transféré leur reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin quelques mois plus tard et ont de nouveau fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’elles ont frappé un débat controversé. pacte de sécurité avec la Chine dont les États-Unis et leurs alliés craignent qu’il ne conduise à une base chinoise dans l’archipel, à environ 1 000 milles des côtes australiennes. Les îles Salomon et la Chine ont démenti les projets de base.