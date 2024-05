Les Îles Salomon mènent la guerre contre la gale

En juin 2022, le gouvernement, en partenariat avec le Programme mondial contre la gale, a lancé une initiative ambitieuse visant à déployer l’ivermectine, un médicament antiparasitaire, dans l’ensemble du pays, soit un peu plus de 700 000 personnes réparties dans des centaines d’îles et d’atolls. Aujourd’hui, les Îles Salomon sont en proie à une deuxième série de traitements de masse.

Ces programmes, connus sous le nom d’« administration massive de médicaments » (MDA) dans le langage de la santé mondiale, ne sont pas rares ; cette approche a été utilisée pour lutter contre des pathologies allant de l’éléphantiasis au trachome, surnommée la « maladie des épines ».

Mais les Îles Salomon ont été les premières à se lancer dans un traitement de masse contre la gale à l’échelle nationale, en s’appuyant sur le succès d’essais de moindre envergure menés dans le Pacifique, où la maladie est extrêmement courante.

« Nous avons mené une enquête en 2021 et avons découvert que la gale est si répandue qu’elle est endémique », a déclaré au Telegraph Oliver Sokana, membre de l’unité des maladies tropicales du ministère de la Santé et des Services médicaux des Îles Salomon. « Le MDA est la première étape pour contrôler la propagation de l’infection. »

Il a ajouté que la maladie est liée à la pauvreté et aux conditions de vie surpeuplées, ainsi qu’au manque d’hygiène et d’assainissement – ​​des problèmes qui persistent depuis des générations.

« Je me souviens que quand j’étais enfant, j’avais souvent la gale », a déclaré M. Sokana. « Maintenant, c’est une priorité pour le gouvernement de s’attaquer à ce problème. »

Un médicament « pandémique » tristement célèbre

Lors de la première phase, il a fallu six mois et des centaines de professionnels de santé pour distribuer deux comprimés, à une semaine d’intervalle, aux habitants des 10 provinces. Dans certains endroits, les agents de santé ont rassemblé des communautés très unies dans un même espace pour distribuer les médicaments, dans d’autres ils ont fait du porte-à-porte.

En mars, une deuxième série de MDA a été lancée pour garantir une couverture aussi élevée que possible ; l’objectif est de réduire la prévalence de la gale à moins de cinq pour cent.

« L’objectif est d’atteindre un niveau gérable, de sorte que si quelqu’un attrape la gale, il puisse aller se faire soigner et rester traité », a déclaré le Dr Lake. Elle a ajouté que l’acarien – qui se propage par contact prolongé avec la peau – se développe dans les salles de classe et les terrains de jeux bondés.

« En ce moment, si vous êtes un enfant dans un village isolé et que vos parents font l’effort de vous emmener à la clinique la plus proche… vous pouvez vous faire soigner, rentrer à la maison, retourner à l’école. Et le lendemain, ils pourraient facilement attraper à nouveau la gale de la part de leurs camarades de classe.

« C’est pourquoi nous voulons traiter tout le monde en même temps, pour l’éliminer complètement », a déclaré le Dr Lake.

Le programme utilise l’ivermectine – un médicament devenu tristement célèbre après avoir été proposé comme traitement alternatif contre le coronavirus pendant la pandémie.

Mais même s’il n’est pas du tout efficace contre le Covid-19, il est extrêmement efficace pour tuer les parasites ; après deux comprimés, il élimine les acariens et leurs œufs. Ces minuscules créatures ne peuvent pas survivre sans hôte humain, ce qui signifie que le programme élimine efficacement le réservoir de maladies.

« La dose initiale tue les acariens », a déclaré le Dr Lake. « Mais il ne pénètre pas dans les œufs et donc sept jours plus tard, une fois ces œufs éclos, nous leur effectuons un deuxième traitement pour nous assurer qu’il n’en reste aucun. »