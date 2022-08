Les Îles Salomon interdisent les navires de la marine étrangère, en coup dur pour les États-Unis et le Royaume-Uni

Les îles Salomon interdiront à tous les navires militaires étrangers d’accoster dans leurs ports, a annoncé mardi le gouvernement du pays, plus d’une semaine après que les demandes d’un navire des garde-côtes américains et d’un navire de la marine britannique soient restées sans réponse et des mois après que la nation du Pacifique a signé une défense. pacte avec la Chine.

Les Îles Salomon ont reconnu avoir reçu les demandes d’accostage du garde-côte américain Oliver Henry et du HMS Spey britannique et ont déclaré que le retard dans la réponse démontrait “la nécessité pour le gouvernement de revoir et d’affiner ses exigences et procédures d’approbation”, selon un communiqué de presse. Les navires ont finalement annulé leur projet de visiter l’archipel.