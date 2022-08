Les Îles Salomon interdiront tous les navires de la marine étrangère des ports dans l’attente d’un nouveau processus d’approbation

Les Îles Salomon ont suspendu l’entrée dans leurs eaux des navires de la marine étrangère en attendant l’adoption d’un nouveau processus d’approbation des visites portuaires, a annoncé mardi le bureau du Premier ministre, dans le but de mieux surveiller ses zones économiques exclusives.

Cette étape fait suite à un incident la semaine dernière lorsqu’un cotre de la Garde côtière américaine, l’Oliver Henry, n’a pas pu effectuer une escale de routine parce que le gouvernement n’a pas répondu à une demande de ravitaillement et de ravitaillement.

“Nous avons demandé à nos partenaires de nous donner le temps d’examiner et de mettre en place nos nouveaux processus, avant d’envoyer de nouvelles demandes de navires militaires pour entrer dans le pays”, a déclaré le Premier ministre Manesseh Sogavare dans un communiqué.

“Celles-ci s’appliqueront universellement à tous les navires de guerre en visite”, a-t-il déclaré dans le communiqué que son bureau a envoyé par e-mail à Reuters.

Sogavare a ajouté qu’il souhaitait renforcer les capacités nationales pour surveiller les zones économiques exclusives de la nation insulaire du Pacifique.

Dans un discours prononcé mardi après-midi pour accueillir le navire-hôpital USNS Mercy de la marine américaine en visite, Sogavare a déclaré que le retard de la semaine dernière sur l’Oliver Henry était dû au fait que les informations n’avaient pas été envoyées à temps à son bureau.

Il a également confirmé les retards dans l’approbation de l’entrée du navire de la marine britannique HMS Spey, qui a également interrompu son escale prévue, selon le communiqué.

À la suite de ces deux incidents, les Îles Salomon sont en train de revoir les procédures d’approbation, a-t-il déclaré.

Plus tôt, l’ambassade des États-Unis à Canberra, la capitale australienne, avait déclaré que les îles Salomon lui avaient notifié un moratoire sur les navires de la marine entrant dans ses ports.

“Le 29 août, les États-Unis ont reçu une notification officielle du gouvernement des Îles Salomon concernant un moratoire sur toutes les visites navales, en attendant les mises à jour des procédures protocolaires”, a déclaré l’ambassade dans un communiqué.

Le Mercy était arrivé avant le moratoire, a indiqué l’ambassade, ajoutant qu’elle surveillait la situation.

Les îles Salomon entretiennent des relations tendues avec les États-Unis et leurs alliés depuis la conclusion d’un pacte de sécurité avec la Chine cette année.

L’Oliver Henry était en patrouille pour pêche illégale dans le Pacifique Sud pour une agence régionale des pêches au moment où il cherchait à entrer pour faire le plein à Honiara, la capitale des Salomon.

Lundi, un porte-parole du département d’État américain a qualifié de “regrettable” l’absence d’autorisation pour Oliver Henry, affirmant que les États-Unis étaient ravis que Mercy ait reçu l’autorisation.

Par ailleurs, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré qu’il était regrettable que “nous ayons vu les Chinois essayer d’intimider et de contraindre les nations de l’Indo-Pacifique à faire leur offre et à servir ce qu’ils croient être leurs intérêts égoïstes de sécurité nationale, plutôt que les intérêts plus larges d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.