Les îles Orcades en Écosse envisagent de quitter le Royaume-Uni pour rejoindre la Norvège

Village de Stromness dans les îles Orcades en Écosse. L’archipel emblématique envisage la perspective de quitter la Grande-Bretagne pour faire partie de la Norvège. Nicolas Colombo | Istock | Getty Images

Un archipel emblématique au large de la côte nord-est de l’Écosse étudie les moyens de se séparer du Royaume-Uni et de devenir potentiellement un territoire autonome de la Norvège. Dans le cadre de nouvelles propositions avancées par le conseil local, les îles Orcades exploreront des « formes alternatives de gouvernance », notamment en modifiant leur statut juridique au sein de la Grande-Bretagne, car elles cherchent à offrir davantage d’opportunités économiques aux insulaires. Une voie potentielle envisagée pourrait voir l’archipel tirer parti de ses capacités de production d’énergie – y compris un terminal pétrolier sur l’île de Flotta et d’autres ressources renouvelables – pour acquérir une plus grande indépendance économique, selon le chef du conseil James Stockan, qui a présenté la motion. Stockan a déclaré qu’aucune analyse approfondie des contributions des Orcades à l’économie britannique n’avait été effectuée et, en tant que telles, les îles avaient été « terriblement échouées » par les gouvernements britannique et écossais et négligées d’un financement équitable. « Nous savons que nous avons contribué au cours des 40 dernières années grâce au pétrole de la mer du Nord, et le dividende que nous récupérons n’est pas suffisant pour nous permettre de continuer », a-t-il déclaré à BBC Radio Scotland. Dans le cadre du système de gouvernement décentralisé du Royaume-Uni, Orkney, l’une des 32 zones de conseil en Écosse, reçoit un financement alloué du gouvernement écossais. « Nous avons une opportunité unique au cœur de tous les projets éoliens autour de nos eaux », a ajouté Stockan.

Un royaume nordique

D’autres options potentielles discutées par les conseillers pourraient voir les Orcades assurer une « connexion nordique » avec le Danemark, la Norvège ou l’Islande, ou établir une structure de dépendance de la Couronne comme celle dont bénéficient Guernesey, Jersey et l’île de Man, a déclaré Stockan. Les Orcades étaient sous domination norvégienne et danoise jusqu’à la fin du XVe siècle, lorsque les îles ont été remises à l’Écosse en garantie de la dot de mariage de Marguerite de Danemark lors de son mariage avec le roi Jacques III d’Écosse. Les îles abritent certains des sites néolithiques les plus anciens et les mieux conservés d’Europe, ainsi que des paysages époustouflants et une richesse de la faune marine et aviaire.

Anneau de Brodgar, qui fait partie du site du patrimoine mondial de l’UNESCO Cœur des Orcades néolithiques. Ce monument néolithique de henge et son cercle de pierres sont l’une des principales attractions des îles Orcades. Reda&co | Groupe d’images universelles | Getty Images