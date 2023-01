Les Îles Marshall prises dans une course d’influence entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique

Commentez cette histoire Commenter

MAJURO, Îles Marshall – Les dirigeants des Îles Marshall, un ensemble de 29 atolls coralliens situés à mi-chemin entre Hawaï et l’Australie, savent exactement pourquoi les États-Unis viennent d’accepter un accord promettant 700 millions de dollars de nouveau soutien sur quatre ans. « C’est à cause de la Chine. Nous ne sommes pas naïfs », a déclaré le ministre maréchal des Affaires étrangères Kitlang Kabua dans une interview dans un restaurant proche du parlement du pays dans la capitale de Majuro. Il offrait une vue sur un vaste lagon parsemé de bateaux de pêche rouillés qui ramènent du thon et de cocotiers qui bordent le mince cercle de terre qui constitue l’atoll principal des Marshall.

La pêche et la récolte ne sont cependant pas suffisantes pour subvenir aux besoins de la population d’environ 80 000 habitants du pays.

Au cours des 40 dernières années, les Îles Marshall ont compté sur l’aide financière de leur ancien colonisateur, les États-Unis, qui ont effectué 67 essais nucléaires sur deux atolls marshallais dans les 12 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Le traité actuel de 20 ans expire cette année et les discussions sur un nouvel accord n’allaient pas particulièrement bien l’année dernière. Ensuite, le gouvernement des Marshall a attiré l’attention de Washington lorsque plusieurs hauts responsables ont refusé d’assister aux négociations du traité parallèlement à un sommet de haut niveau sur le Pacifique à la Maison Blanche en septembre, à moins que l’administration Biden n’accepte un meilleur accord.

La tactique de négociation a fonctionné : l’administration a envoyé des représentants de haut niveau aux Îles Marshall pour de nouvelles négociations, où un accord plus récent et beaucoup plus large a été conclu.

Le cas des îles Marshall est emblématique de la compétition géopolitique de plus en plus féroce dans le Pacifique alors que les États-Unis et la Chine se bousculent pour l’influence.

L’administration Biden a reconnu que les îles du Pacifique avaient été « courtes” alors que les États-Unis concentraient leur attention ailleurs. Il essaie maintenant rapidement de rattraper le temps perdu alors que la Chine prodigue de l’argent et de l’attention à de nombreuses nations insulaires dans le but d’accroître son influence à travers le Pacifique et de récolter des gains économiques, diplomatiques et militaires.

“Nous sommes pris entre deux grandes puissances comme une fille pour laquelle deux garçons se disputent”, a déclaré Peterson Jibas, un sénateur des Marshall et membre de l’équipe de négociation du pays.

Ce mois-ci, l’administration Biden a accepté les grandes lignes d’un accord formel, promettant 700 millions de dollars au fonds d’affectation spéciale national des Îles Marshall pour aider à favoriser le développement économique, soutenir les victimes du nucléaire et se protéger contre le changement climatique. Il négocie également des accords similaires avec deux autres pays micronésiens : les États fédérés de Micronésie et Palau.

Joseph Yun, l’envoyé spécial de Biden dans les négociations, a insisté dans une interview avec le Washington Post sur le fait qu’une série de problèmes ont façonné son offre, notamment le changement climatique et le soutien “constant” des Îles Marshall à l’Amérique. Mais, a-t-il admis : “Ce n’est pas un secret – la Chine est un facteur.”

La portée croissante de la Chine transforme une chaîne d’îles du Pacifique

Le nouvel accord donne à Washington un contrôle important sur la politique étrangère des Marshall, un droit de veto sur l’utilisation militaire étrangère du territoire des Marshall – qui, avec les Palaos et les États fédérés de Micronésie, couvre une étendue d’océan plus grande que la partie continentale des États-Unis – et un long terme bail sur le terrain utilisé pour une base militaire américaine critique.

En retour, les États-Unis fournissent un soutien financier et permettent aux citoyens marshallais d’accéder aux États-Unis sans visa.

Les dirigeants des îles se plaignent depuis longtemps que les accords précédents ne les indemnisent pas de manière adéquate pour les dommages causés par les essais nucléaires américains ici.

À peine deux ans après que les États-Unis ont pris le contrôle des îles Marshall au Japon impérial en 1944, ils ont commencé à tester leurs nouvelles armes nucléaires ici, faisant exploser l’équivalent de 7 000 bombes d’Hiroshima sur les atolls de Bikini et d’Enewetak en 1958, provoquant une augmentation des taux de cancer, des fausses couches et ressentiment continu qui a persisté longtemps après que les retombées se soient dissipées.

“Ils disent que le communisme est mauvais, mais la Chine n’a pas largué 67 bombes sur nous”, a déclaré Jibas, qui représente Bikini et reste méfiant envers le principal contributeur financier de son pays. “L’Amérique est comme un rat blanc aux yeux rouges.”

Washington et Pékin comprennent l’importance stratégique des nations insulaires comme les Marshall.

Les États-Unis n’ont pris le contrôle ici qu’après la mort de milliers d’Américains au cours de leur campagne brutale de la Seconde Guerre mondiale à travers la Micronésie. Bien que les États-Unis aient déclaré à l’époque qu’ils libéraient les îles Marshall des colonisateurs japonais, à la fin de la guerre, ils ne sont jamais partis. Au lieu de cela, il a repris sa gouvernance, l’utilisant comme un “tampon” contre des concurrents comme la Chine et un foyer pour des bases militaires, selon des responsables locaux.

Un Xi Jinping plus pragmatique lance une offensive de charme mondiale pour la Chine

Même après l’indépendance des pays micronésiens à la fin du XXe siècle, Washington a maintenu le contrôle grâce à des accords comme celui avec les Îles Marshall.

Le déséquilibre des pouvoirs signifiait que les Îles Marshall avaient déjà eu du mal à faire valoir leur cause, a déclaré Jibas. “L’Amérique est comme un grand frère. Que fais-tu quand il te gifle ?

Pourtant, la frustration de personnes comme Jibas coexiste avec une certaine bienveillance ressentie par d’autres, née de la longue présence des États-Unis en Micronésie. De nombreux Marshallais se réfèrent régulièrement à l’Amérique comme «le continent».

Les Américains “sont des gens sympathiques”, a déclaré Lillian Maika, qui était assise dans une maison confortable sur la petite île d’Ebeye. Au-dessus d’elle était accrochée une photo de son fils, qui a été tué alors qu’il servait en Corée du Sud avec l’armée américaine. Alors qu’elle dit que “trop ​​​​de” Marshallais sont amenés dans l’armée par manque d’autres opportunités, elle apprécie toujours que l’Amérique “nous donne du travail, beaucoup d’argent. Nous obtenons ce dont nous avons besoin.

Cette familiarité avec l’Amérique va de pair avec une méfiance générale envers la Chine. Lucia Lomae, une femme marshallaise âgée qui a bercé son petit-enfant devant sa maison sur l’île isolée d’Enubirr, a pensé que « la Chine n’est pas bonne », même si elle a dit qu’elle ne savait pas pourquoi.

Cependant, la pauvreté persistante et une présence chinoise croissante signifient que la familiarité seule est de plus en plus insuffisante.

Pékin a proposé l’année dernière un vaste accord économique et de sécurité à l’échelle du Pacifique qui aurait conduit à une augmentation des échanges et à une implication chinoise dans la formation des forces de police régionales, entre autres.

Les relations économiques américano-chinoises continuent de s’effriter, malgré la rencontre Biden-Xi

Alors que les pays du Pacifique ont rejeté l’accord lors d’un sommet régional, plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour une version modifiée. La Chine a également remporté des victoires importantes avec plusieurs pays du Pacifique.

Kiribati, qui se trouve immédiatement au sud des îles Marshall, a rompu ses liens avec Taïwan en faveur de la Chine en 2019 et a signé jusqu’à 10 accords approfondissant les relations lors d’une visite du ministre chinois des Affaires étrangères en mai dernier.

Les îles Salomon ont quant à elles signé un accord controversé leur permettant d’inviter la Chine à y déployer des policiers et des militaires armés, faisant craindre que la Chine ne construise une base militaire dans le pays. Les responsables des Îles Salomon ont rejeté ces préoccupations, mais cela n’a pas apaisé les craintes occidentales.

Dans le même temps, la Chine a fourni à Kiribati et aux Îles Salomon une aide et un financement importants.

D’où l’effort soudain des Américains pour accorder plus d’attention — et plus d’aide financière — à la région. Lors du sommet de septembre à la Maison Blanche, Biden a promis une aide supplémentaire de 810 millions de dollars pour le Pacifique en général.

“La sécurité de l’Amérique, très franchement, et du monde dépend de votre sécurité et de la sécurité des îles du Pacifique”, avait alors déclaré Biden.

Mais l’histoire chargée des États-Unis signifie également que les responsables du Pacifique traitent ces engagements avec soin. Malgré ses importantes victoires, la ministre marshallaise des Affaires étrangères reste prudente.

« Si nous vous prenons comme ami, nous attendons de vous que vous agissiez en ami. Mais aux États-Unis, c’est une autre affaire. Ils sont sournois. Ils sont intelligents », a déclaré Kabua.