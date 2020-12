Stefan Lins / Flickr, CC BY

Le long des côtes américaines, de la Californie à la Floride, les résidents s’habituent de plus en plus aux «marées royales». Ces marées extra-hautes provoquent des inondations et font des ravages dans les communautés touchées. À mesure que le changement climatique élève le niveau de la mer, ils deviennent de plus en plus extrêmes.

Les marées royales n’ont rien de nouveau pour les îles Marshall, une nation composée de 29 atolls coralliens de basse altitude qui s’étendent sur plus d’un million de kilomètres carrés de l’océan Pacifique au nord-est de l’Australie. D’ici 2035, le US Geological Survey prévoit que certaines des îles Marshall seront submergées. D’autres n’auront plus d’eau potable car leurs aquifères seront contaminés par de l’eau salée. En conséquence, les Marshallais seraient contraints de quitter leur pays d’origine.

Ce scénario n’est pas inévitable. Dans le cadre de notre recherche sur la justice climatique, nous avons visité les îles Marshall et interrogé des dirigeants et des organisateurs communautaires en 2018 et 2019. Nous avons appris que des mesures d’adaptation à grande échelle qui pourraient sauver ces îles et d’autres sont encore possibles, et que les dirigeants marshallais sont engagé à s’adapter en place. Mais l’histoire coloniale de leur nation a rendu difficile pour eux d’agir en les laissant dépendants de l’aide étrangère. Et, à ce jour, les bailleurs de fonds extérieurs ont été réticents ou incapables d’investir dans des projets qui pourraient sauver la nation.

La plupart des autres nations insulaires du monde partagent des histoires coloniales similaires et sont confrontées à des défis climatiques comparables. Sans une adaptation rapide et spectaculaire, des nations insulaires entières pourraient devenir inhabitables. Pour les îles Marshall, cela devrait se produire d’ici le milieu du siècle.

Un héritage radioactif

Les îles Marshall ont été colonisées il y a au moins 2000 ans et sont tombées sous la domination coloniale au XIXe siècle. Les États-Unis se sont emparés des îles pendant la Seconde Guerre mondiale et sont devenus administrateurs coloniaux par le biais des Nations Unies, acceptant les obligations de «confiance sacrée» pour protéger la santé et le bien-être du peuple marshalais et promouvoir son autodétermination politique et économique.

Au lieu de cela, de 1946 à 1958, les États-Unis ont testé 67 armes nucléaires sur les atolls habités de Bikini et d’Enewetak, forçant ces communautés, ainsi que d’autres, à évacuer leur patrie. Des milliers de Marshallais sont encore en exil à ce jour, principalement sur de minuscules îles extrêmement vulnérables au climat ou aux États-Unis. D’autres sont retournés dans leurs atolls, où les retombées radioactives contaminent toujours le sol. Toutes les personnes exposées aux rayonnements continuent de faire face à des risques sanitaires à long terme.

Les îles Marshall sont évacuées de force de l’atoll de Bikini en 1948

Les îles Marshall ont acquis la souveraineté en 1986. Mais les États-Unis conservent l’entière autorité et la pleine responsabilité des «questions de sécurité et de défense dans les îles Marshall ou y relatives», y compris le droit d’utiliser les terres et les eaux des îles Marshall pour des activités militaires.

De plus, alors que les îles étaient un territoire sous tutelle des États-Unis, les États-Unis ne favorisaient pas une économie autosuffisante. Au lieu de cela, il a injecté de grandes quantités d’aide en supposant que les îles étaient, selon les mots du spécialiste du Pacifique Epeli Hau’ofa, «trop petites, trop pauvres et trop isolées pour développer un degré significatif d’autonomie». La majeure partie de cette aide a été consacrée à la fourniture de services sociaux plutôt qu’à la promotion du développement économique, ce qui a abouti à une économie basée presque entièrement sur les transferts financiers des États-Unis.

Ce n’est pas sorcier

Quelles options les Îles Marshall ont-elles pour protéger leurs citoyens du changement climatique? Lorsque nous avons rencontré l’ancien conseiller national pour le climat Ben Graham en 2019, il nous a dit qu’il faudra une «adaptation radicale» pour rester en place.

Pour contrôler les inondations provoquées par la montée des mers, la nation devrait récupérer et élever des terres et consolider sa population dans les centres urbains. Faire cela n’est «pas sorcier», nous a dit Graham. «La Chine construit des îles par hectare chaque jour, le Danemark prévoit de construire neuf îles artificielles. … Ce n’est pas nouveau, mais c’est cher.

Selon Graham, la mise en œuvre du prochain plan national d’adaptation coûtera environ 1 milliard de dollars. C’est de l’argent que le pays n’a pas.

Mais un atoll est susceptible d’être sauvé: Kwajalein, qui est occupé par l’armée américaine. Déjà, les États-Unis ont fait des investissements substantiels pour comprendre comment l’élévation du niveau de la mer affecte leurs moyens militaires à Kwajalein.

Adaptation radicale ou migration forcée?

Comme la plupart des États insulaires, les îles Marshall dépendent fortement de financements extérieurs, souvent d’anciens administrateurs coloniaux. L’aide extérieure, provenant principalement d’organisations comme la Banque mondiale et de pays donateurs comme les États-Unis et l’Australie, représente plus de 25% de son produit intérieur brut, qui s’élevait en 2018 à 221,3 millions de dollars.

Ces bailleurs de fonds exercent un contrôle démesuré sur les programmes de développement des pays qu’ils soutiennent, y compris le pouvoir de décider quelles adaptations au changement climatique sont appropriées. En particulier, les bailleurs de fonds ont tendance à imposer des garanties sociales et environnementales strictes, qui limitent l’éventail des options d’adaptation que les Îles Marshall et d’autres souverains tributaires de l’aide peuvent poursuivre.

À ce jour, les bailleurs de fonds n’ont soutenu que des projets à petite échelle à court terme, tels que des systèmes d’alerte aux inondations et des améliorations de la prévision des marées. Et beaucoup en sont venus à considérer la migration comme une alternative appropriée au type d’adaptation à grande échelle qui permettrait aux nations de survivre et aux gens de vivre et de prospérer dans leur pays d’origine. Comme Ben Graham nous l’a dit, «il y a ceux qui disent… votre population est trop petite pour y dépenser un demi-milliard de dollars. Il suffit de déménager. Cela ne vaut pas la peine de conserver votre culture et votre statut de souverain. »

Mais le droit international indique que les bailleurs de fonds ne devraient pas avoir le pouvoir de décider si des nations souveraines peuvent survivre au changement climatique. La norme internationale d’autodétermination exige que cette décision incombe à la nation touchée et à son peuple. Pourtant, à moins que le statu quo ne change, les Maréchalais font face à une migration forcée causée par des puissances extérieures, tout comme ils l’ont fait il y a 74 ans à la suite des essais d’armes nucléaires américains.

Leaders insulaires de la justice climatique

Les Maréchalais font face à des défis énormes, mais ils ne sont pas des victimes passives. Les Îles Marshall ont été la première nation à accroître son engagement de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris. Ses représentants ont été des défenseurs infatigables de l’action climatique et des droits de l’homme sur la scène internationale. Et les Îles Marshall ont été le fer de lance de la campagne réussie visant à inclure un objectif de réchauffement «bien en dessous de 2 degrés» dans les accords sur le climat.

Mais ils ne peuvent pas se battre seuls. Le président du pays, David Kabua, a récemment appelé les pays riches à respecter leurs engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions et mobiliser les financements dont les pays vulnérables ont besoin pour survivre.

Pendant des années, les États-Unis et d’autres pays développés n’ont pas réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre suffisamment rapidement pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat qui visent à éviter un réchauffement à une échelle catastrophique. Ils n’ont pas non plus tenu leurs promesses d’aider les États vulnérables à s’adapter au changement climatique. Les États-Unis, quant à eux, ont refusé de fournir plus de 2 milliards de dollars qu’un tribunal indépendant chargé des réclamations nucléaires a octroyé aux Îles Marshall en réparation des dommages causés par les essais nucléaires.

L’administration entrante de Biden a une chance de changer de cap. Nous pensons que les États-Unis devraient apporter un soutien direct aux efforts d’adaptation climatique des Marshallais. Cela aiderait à redresser la longue histoire d’utilisation et d’abus, les promesses non tenues et les obligations non remplies qui ont rendu les Îles Marshall si exceptionnellement vulnérables au climat aujourd’hui.

