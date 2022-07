Les îles Féroé permettront à 500 dauphins d’être tués lors de la chasse annuelle à la baleine

CNN

—



Le gouvernement des îles Féroé a fixé cette année une limite de capture de 500 dauphins pour la chasse à la baleine annuelle du territoire.

Situées à mi-chemin entre l’Islande et l’Écosse dans l’océan Atlantique, les Féroé sont un territoire autonome du Royaume du Danemark composé de 18 îles.

L’abattage annuel des baleines, ou grindadráp en féroïen, est une pratique traditionnelle qui remonte à la première colonie des îles par les Vikings en 800 de notre ère.

Les organisations de défense des animaux ont historiquement condamné l’abattage, dans lequel les baleines sont tuées par des entailles au cou et des coupures ultérieures à la moelle épinière et à l’artère carotide.

Cependant, le gouvernement féroïen a précédemment défendu cette pratique, affirmant que la viande de la chasse fournit une “nourriture précieuse” aux communautés locales.

Des chasses à la baleine ont lieu pour fournir de la nourriture et les prises sont réparties entre les participants et les communautés locales, selon le site Web Baleines et chasse à la baleine aux îles Féroé. La viande et la graisse de baleine sont parfois disponibles à la vente sur les quais et dans les supermarchés.

« La viande de chaque chasse aux baleines fournit une grande quantité de nourriture précieuse, qui est distribuée gratuitement dans les communautés locales où les chasses aux baleines ont lieu… la viande des 1 400 dauphins capturés dimanche a également été distribuée aux participants à la chasse et la communauté locale », a déclaré le porte-parole du gouvernement féroïen Páll Nolsøe à CNN après la chasse l’année dernière.

La décision du gouvernement fait suite à la chasse de l’année dernière, lorsqu’un super groupe de 1 428 dauphins à flancs blancs de l’Atlantique a été rassemblé par des jet-skis et des bateaux rapides sur la plage de Skálabotnur sur l’île d’Eysturoy et a finalement été tué, selon le groupe de conservation marine Sea Shepherd.

À l’époque, le groupe a dénoncé le meurtre comme un massacre “brutal et mal géré”, et la plus grande chasse de l’histoire du territoire.

Dans un communiqué annonçant sa décision dimanche, le gouvernement a déclaré à propos de la chasse de septembre 2021 : “Il a été reconnu que certains aspects de cette capture n’étaient pas satisfaisants, en particulier le nombre inhabituellement élevé de dauphins tués”.

“Cela a rendu les procédures difficiles à gérer et il est peu probable qu’il s’agisse d’un niveau de capture durable sur une base annuelle à long terme”, a ajouté le gouvernement.

Lukas Erichsen, un représentant de Sea Shepherd, a qualifié le nouveau quota de “totalement dénué de sens”.

Erichsen, qui fait partie de la campagne de défense des baleines de Sea Shepherd dans les îles Féroé, a déclaré à CNN dans un communiqué envoyé par e-mail qu’il ne semblait pas y avoir de pénalité en cas de dépassement du quota. « En effet, qui serait poursuivi ou condamné à une amende si plus de 500 personnes étaient tuées au cours des deux prochaines années ? Il ne fait aucun doute que si plus de 500 personnes étaient tuées en un an, les responsables prétendraient qu’ils n’avaient pas réalisé que la gousse était si grosse jusqu’à ce qu’elle soit poussée dans les bas-fonds et que les dauphins soient tués », a-t-il déclaré.

“Ce nouveau “quota” n’a aucun sens pour les dauphins à long terme et n’a été annoncé qu’à la hâte comme une tentative à peine voilée de tromper à la fois les politiciens et la presse face à l’indignation persistante suscitée par le massacre de dauphins dans les îles Féroé”, Erichsen a ajouté.

Le gouvernement a déclaré dans sa dernière déclaration qu’il s’aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, un ensemble de 17 engagements qui répondent aux défis mondiaux, y compris la crise climatique et la nécessité de préserver et d’utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines.

“Les captures de petites baleines sont un complément important aux moyens de subsistance des habitants des îles Féroé, qui dépendent depuis des siècles de l’utilisation durable des ressources marines pour leur économie et leur sécurité alimentaire locale”, a-t-il déclaré.

“La viande et la graisse de chaque baleine fournissent une nourriture précieuse à faible empreinte carbone, qui est distribuée gratuitement dans les différentes communautés où les captures ont lieu”, a ajouté le gouvernement.

Il y a environ 80 000 dauphins à flancs blancs dans les mers entourant les îles Féroé, selon le gouvernement. Il a ajouté qu’un abattage annuel d’un peu plus de 820 dauphins à flancs blancs seraient donc « bien dans les limites soutenables ».

Cependant, il a déclaré avoir demandé à la Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord de fournir des informations plus récentes sur la manière de capturer durablement des dauphins à flancs blancs, après quoi il évaluera la limite annuelle provisoire de 500.

Le gouvernement a également déclaré qu’il réexaminerait la méthode utilisée pour tuer les dauphins afin de réduire le temps qu’il leur faut pour mourir.

Après le massacre de l’an dernier, plusieurs partisans de la chasse à la baleine ont condamné la chasse. Parmi eux se trouvait Kristian Petersen, qui avait déclaré à CNN à l’époque qu'”il y avait tellement d’erreurs”, notamment en traquant un grand troupeau et en prolongeant la souffrance des dauphins en ayant trop peu de monde sur les plages pour les tuer.