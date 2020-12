«L’année dernière, en ce moment, les Palaos se sont tournés vers une économie et une stabilité croissantes», a-t-il déclaré, ajoutant que le petit État insulaire prévoyait d’accueillir la Conférence Our Ocean sur la conservation marine internationale.

Selon le Fonds monétaire international, l’économie des Palaos se contractera de 11,4% en 2020, soit bien plus du double du pourcentage de baisse attendu aux États-Unis. La conférence, une fois prévue ce mois-ci, a été reportée d’un an.

Pour maintenir le gouvernement et les gens au travail, les Palaos ont dû contracter de lourds emprunts. «C’est énorme pour notre petite économie», a-t-il déclaré. « Et c’est quelque chose que nous devrons payer pendant longtemps. »

Réparties sur des centaines d’îles à 800 kilomètres à l’est des Philippines, Palau compte environ 18 000 habitants, soit moins que celle de nombreuses villes américaines. L’isolement de l’archipel a apporté des avantages évidents lors d’une pandémie qui s’est propagée par les voyages et les interactions.

Mais c’était aussi une faiblesse pour les Palaos et d’autres endroits de la région. 2020 a été une année d’exploration de l’âme des pays du Pacifique, qui abrite presque tous les pays restants sans virus, bénis et maudits par la géographie.

Certaines nations insulaires du Pacifique se penchent isolément alors que la pandémie fait rage, recherchant une agriculture familiale et même des systèmes de troc sans numéraire pour survivre au ralentissement économique. D’autres, comme Palau, se demandent s’ils devraient aller dans une nouvelle direction.

Grâce au tourisme, les Palaos sont devenues l’un des États insulaires les plus riches du Pacifique. Il était si confiant dans sa trajectoire qu’il a interdit la pêche dans la plupart de ses eaux l’année dernière, invoquant des problèmes de conservation.

Mais les revenus du tourisme se sont taris dans le Pacifique cette année. Les estimations du FMI suggèrent que Fidji, une nation insulaire qui n’a enregistré que 44 cas, verra sa production économique chuter de 21% en 2020 – une baisse qui ne peut rivaliser que sur des pays en difficulté comme la Libye et le Venezuela.

La liste des pays sans cas de covid-19 enregistrés est courte. Les revendications de pays plus grands et autoritaires – la Corée du Nord et le Turkménistan – sont considérées avec un profond scepticisme. Les petits États insulaires éloignés du Pacifique, tels que Palau, ancien territoire sous tutelle des États-Unis, constituent l’essentiel de la liste.