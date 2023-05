Les îles du Pacifique se rallieront à l’Inde lors de forums mondiaux : la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a déclaré aujourd’hui au Premier ministre Narendra Modi que les nations insulaires du Pacifique considèrent le Premier ministre indien comme le leader du Sud global et se rallieront au leadership de l’Inde dans les forums internationaux.

Soulignant les problèmes rencontrés par les nations insulaires du Pacifique en raison de la guerre russo-ukrainienne, James Marape a déclaré cela lors du troisième sommet de coopération Inde-Îles du Pacifique (FIPIC) coprésidé par le Premier ministre Modi.

« Nous sommes victimes d’un jeu de pouvoir mondial… Vous (le Premier ministre Modi) êtes le leader du Sud global. Nous nous rallierons derrière votre leadership (de l’Inde) lors des forums mondiaux », a déclaré M. Marape.

Il a souligné la pression inflationniste sur son pays en raison du conflit russo-ukrainien.

Il a déclaré que les nations des îles du Pacifique doivent faire face au poids de la guerre car elles ont des coûts élevés de carburant et de tarifs d’électricité et souffrent du fait que de grandes nations sont en jeu en termes de géopolitique et de luttes de pouvoir.

« La question de la guerre de l’Ukraine avec la Russie ou de la guerre de la Russie avec l’Ukraine plutôt, nous importons l’inflation dans nos propres petites économies. Ces nations assises devant vous, Monsieur le Premier ministre (PM Modi), ont des coûts élevés de tarifs du carburant et de l’électricité dans leur propre pays et nous souffrons du fait que de grandes nations sont en jeu en termes de géopolitique et de luttes de pouvoir là-bas », a déclaré M. Marape.

Il a exhorté le Premier ministre Modi à être une voix active pour les petites nations insulaires lors de forums mondiaux tels que le G20 et le G7, ajoutant : « Vous êtes la voix qui peut offrir nos problèmes au plus haut alors que les économies avancées discutent de questions liées à l’économie, au commerce, au commerce. et géopolitique. »

Hr a incité l’Inde à utiliser le troisième sommet de coopération Inde-Îles du Pacifique (FIPIC) pour être la voix forte et défendre les défis de la région.

« Nous vous demandons, en profitant de ce moment où je co-préside et je parle au nom de mes petits frères et sœurs des nations du Pacifique. Alors que notre terre peut être petite et le nombre peut être petit, notre zone et notre espace dans le Pacifique sont grands . Le monde utilise pour le commerce, le commerce et les déplacements », a ajouté le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il a en outre exhorté le Premier ministre Modi à être un défenseur des nations insulaires du Pacifique, ajoutant : « Nous voulons que vous soyez un défenseur pour nous. Alors que vous assistez à ces réunions et continuez à vous battre pour les droits des petites nations émergentes et des économies émergentes ».

« Nos dirigeants auront un moment pour vous parler. Je veux que vous, Monsieur le Premier ministre, que vous passiez du temps à les entendre. Et j’espère qu’à la fin de ces dialogues, que les relations entre l’Inde et le Pacifique soient enracinées et renforcées », dit M. Marape.

« Mais plus important encore, les problèmes auxquels sont confrontés les pays insulaires du Pacifique, en particulier les plus petits d’entre nous, sont à venir dans leur bon contexte et avec le soutien de vous, le dirigeant du Sud », a déclaré le dirigeant de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

M. Marape a également souligné l’histoire commune de l’Inde et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il a dit : « Les gens voyagent depuis des milliers d’années. Tout comme votre peuple vit en Inde depuis des milliers d’années. Nous venons tous d’une histoire commune. Une histoire de colonisation. Une histoire qui unit les nations du Sud global. Je vous remercie (Premier ministre Modi) de m’avoir assuré lors de la réunion bilatérale qu’en accueillant le G20 cette année, vous plaiderez sur les questions liées aux pays du Sud. »

Il a déclaré que les pays du Sud ont des problèmes de développement et s’est inquiété de l’utilisation de ses ressources alors que ses habitants sont tenus à l’écart du partage de ses fruits.

« Dans les pays du Sud, nous avons des défis de développement. Nos ressources sont récoltées en tonnes et en volumes. Et notre peuple a été laissé pour compte », a déclaré M. Marape.

Pendant ce temps, le Premier ministre Modi a souligné l’aide de l’Inde aux nations insulaires du Pacifique pendant la pandémie de COVID-19.

« L’impact de la pandémie de Covid a été le plus sur les pays du Sud. Les défis liés au changement climatique, aux catastrophes naturelles, à la faim, à la pauvreté et à la santé étaient déjà là, maintenant de nouveaux problèmes surgissent… Je suis heureux que l’Inde soit restée à ses côtés ses pays amis des îles du Pacifique en période de difficultés », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a également parlé de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et a déclaré que les pays du Sud ont été touchés par la crise mondiale et a également appelé à des réformes de l’ONU lors de la réunion du Pacifique.

« Aujourd’hui, nous assistons à des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement en carburant, en nourriture, en engrais et en produits pharmaceutiques. Ceux en qui nous avions confiance ne nous ont pas soutenus en cas de besoin… », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a en outre assuré que l’Inde mettrait les aspirations du Sud global au monde via sa présidence du G20, ajoutant : « C’était mon objectif lors du sommet de sensibilisation du G7 ».

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)