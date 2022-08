Les îles Discovery refont surface en tant que point chaud de la Colombie-Britannique pour les baleines à bosse

C’est merveilleusement symbolique que Nick la baleine à bosse revienne année après année avec sa progéniture dans les eaux entourant les îles Discovery, coincées entre la côte centrale éloignée de la Colombie-Britannique et l’île de Vancouver.

Elle fréquente les eaux au large de l’île de Cortes près de Whaletown – une fois une station baleinière et une usine d’équarrissage créées en 1868 dans le cadre d’une industrie coloniale qui a éradiqué les baleines à bosse dans les eaux au large de l’est de l’île de Vancouver au début du XXe siècle.

Maintenant, l’espèce est de retour. Parmi eux se trouve Nick, du nom de l’encoche en forme de U distincte dans sa nageoire dorsale.

Une mère prolifique, elle a eu cinq veaux depuis 2008 – le plus récent cette année, a déclaré Jackie Hildering, chercheuse sur les baleines et cofondatrice de la Marine Education Research Society (MERS).

Des observations isolées de baleines à bosse ont de nouveau été signalées dans le détroit de Géorgie au milieu des années 1980, mais les observations d’énormes mammifères marins dans la région des îles Discovery ont monté en flèche au cours de la dernière décennie, devenant l’un des points chauds de l’activité des géants à fanons dans le mer des Salish, dit Hildering.

“Cette zone est passée de 23 observations individuelles en 2015 à environ 100 baleines à bosse se nourrissant des îles Discovery quatre ans plus tard”, a déclaré Hildering.

“C’est une rare bonne nouvelle où nous n’avons pas poussé les baleines à bosse par-dessus bord et où elles ont pu reconstituer une population”, a-t-elle déclaré.

L’augmentation du nombre de baleines à bosse dans les îles Discovery et les eaux du nord-est de l’île de Vancouver n’est pas due uniquement à la croissance démographique, a déclaré Hildering. Mais c’est toujours un mystère pour les chercheurs sur les baleines dans le Pacifique Nord quant à l’origine des nouveaux résidents.

Selon les scientifiques, le changement climatique est une menace mondiale qui pourrait avoir un impact sur la récupération de la baleine à bosse dans le monde entier, car des températures plus élevées de l’eau pourraient modifier la distribution de la nourriture des baleines, ce qui pourrait entraîner un stress nutritionnel et une baisse de la reproduction, ainsi que des changements dans les aires d’alimentation et de reproduction ou les horaires de migration.

Les baleines à bosse du sud-est de l’Alaska ont connu de fortes baisses de population ainsi que des taux de survie et de reproduction liés à une vague de chaleur marine intense de deux ans à partir de 2014 qui a étouffé la côte du Pacifique et a été surnommée The Blob.

Cependant, les baleines à bosse qui ont disparu de l’Alaska ne sont pas les baleines qui se présentent dans les eaux au large de l’est de l’île de Vancouver, a déclaré Hildering.

Le retour des baleines à bosse dans cette région offre aux résidents une chance de rédemption si nous pouvons prendre des mesures qui soutiendront la conservation des baleines. Les plus grandes menaces immédiates et évitables sont toujours d’origine humaine sous la forme de collisions avec des bateaux et d’enchevêtrement dans des engins de pêche, a déclaré Hildering.

Cinquante pour cent des baleines à bosse de la région ont des cicatrices d’enchevêtrement, a-t-elle ajouté, notant que les impacts des collisions avec des bateaux sont plus difficiles à déterminer car les baleines tuées par des bateaux coulent généralement au fond de l’océan.

Les points chauds des baleines à bosse sont souvent des zones d’activité intense des bateaux, ce qui augmente le risque pour les baleines résidentes qui retournent chaque été dans leurs lieux de prédilection pour se nourrir. Image courtoisie MERS

Nick a des cicatrices d’affrontements avec des engins et un navire, mais a survécu pour accompagner chacun de ses descendants dans ses eaux côtières préférées pour leur première visite. Les veaux ne restent avec leur mère qu’un an environ.

L’un des veaux récents de Nick nommé Splashy, probablement né en 2020 à Hawaï, est arrivé en Colombie-Britannique le même été. La jeune baleine à bosse a fait des vagues auprès des chercheurs lorsqu’elle a été aperçue nageant seule près de l’île Hornby et des eaux voisines au début de l’hiver 2021. L’événement soulève des questions sur le moment ou dans quelles conditions les jeunes baleines à bosse se séparent de leur mère et migrent vers des eaux plus chaudes.

Cet été, Nick est accompagné de son plus récent petit Maite, nommé en mémoire d’une jeune victime de la fusillade de masse dans une école à Uvalde, au Texas, en mai, a déclaré Hildering, notant que la fillette de 11 ans avait voulu être biologiste marin. .

Les baleines à bosse de la région ne font pas que passer pour aller ailleurs, a déclaré Hildering.

Elle encourage les citoyens à signaler les baleines à bosse dans les eaux locales et à les respecter en tant qu’individus et voisins pour aider les chercheurs à identifier les zones spécifiques fréquentées par les animaux, les stratégies d’alimentation, les taux de survie et les blessures et comment nous pouvons mieux les protéger.

Les baleines viennent aux îles Discovery en été pour se nourrir de krill et de petits bancs de poissons dans les eaux fraîches et sombres de la Colombie-Britannique avant, comme de nombreux snowbirds canadiens, de migrer pour passer l’hiver à Hawaï, au Mexique et peut-être même en Amérique centrale ou au Japon.

Ces destinations présentent des eaux plus chaudes avec moins de nourriture mais sont des pépinières plus sûres pour les veaux nouveau-nés, a-t-elle déclaré.

Les baleines résidentes ont des comportements spécifiques et préfèrent des techniques de pêche adaptées à la région, a-t-elle ajouté.

Les eaux de la région sont caractérisées par des courants rapides qui ont tendance à disperser les poissons, de sorte que les baleines à bosse n’utilisent pas souvent la célèbre technique connue sous le nom de “alimentation au filet à bulles” – où les baleines coopèrent pour encercler un banc de poissons avec un membre soufflant un filet de bulles pour empêcher leurs proies de s’échapper.

Les baleines à bosse de la région, selon une étude du MERS, ont développé l’alimentation au piège, une sorte de version paresseuse de la méthode de fente la plus couramment utilisée où les animaux chargent un banc dense de poissons, les engloutissant dans des gueules de fanons.

Cette méthode unique permet aux baleines de se prélasser à la surface de l’océan, la gueule ouverte, laissant les petits poissons et les oiseaux de mer en fuite chercher refuge à l’intérieur de leurs énormes mâchoires.

La baleine à bosse tourne ensuite ou utilise ses nageoires pour pousser le poisson plus loin dans sa bouche de fanons afin de sécuriser son repas.

Plus de 20 baleines à bosse de la région s’appuient sur cette technique économe en énergie lorsque les poissons ne forment pas de bancs serrés, a déclaré le MERS.

La sécurité des baleines et des humains s’améliore si les plaisanciers et les exploitants de navires connaissent bien les habitudes et les lieux de prédilection des baleines à bosse locales, a déclaré Hildering.

Les baleines à bosse n’utilisent pas de sonar pour chasser et sont inconscientes des navires, surtout si elles se nourrissent pendant la journée, et peuvent faire surface de manière inattendue, a-t-elle déclaré.

Ralentir dans les points chauds de bosse et être à l’affût d’autres indicateurs de baleines – tels que des volées d’oiseaux sur l’eau ou “souffler” lorsque les géants marins expulsent un nuage d’air humide lorsqu’ils font surface – aide les conducteurs de bateaux à éviter les collisions avec l’autobus scolaire mammifères marins de taille moyenne.

Les baleines ont des habitudes de déplacement très aléatoires, de sorte que les plaisanciers ne devraient pas supposer que les baleines à bosse se déplaceront dans la même direction qu’elles se dirigeaient lors de leur dernière plongée observée, a-t-elle déclaré.

Une baleine nommée Inukshuk, qui revient dans la région depuis au moins 2008, est connue pour se reposer pendant de longues périodes à la surface de l’eau pendant la journée car il a tendance à se nourrir de krill la nuit, a déclaré Hildering.

Cela signifie qu’il “souffle” rarement et ressemble remarquablement à une bûche dont les plaisanciers pourraient ne pas rester assez loin, a-t-elle déclaré.

Il vaut la peine de prendre des précautions supplémentaires pour protéger Inukshuk, car il est également apprécié pour être l’un des chanteurs les plus connus de la région lorsqu’il chante pendant la journée.

Alors que toutes les baleines à bosse vocalisent, seuls les mâles chantent les chansons complexes pour lesquelles l’espèce est célèbre.

Mais la plupart des autres mâles de la région ont tendance à chanter la nuit et sont donc plus difficiles à identifier.

Le Règlement sur les mammifères marins du Canada stipule que les plaisanciers doivent rester à au moins 100 mètres des baleines à bosse et doubler cette distance s’ils sont au repos ou accompagnés de baleineaux.

Mais le MERS recommande aux plaisanciers de maintenir une distance de 200 mètres avec les baleines à bosse.

“Nous pouvons agir sur cet incroyable privilège des baleines à bosse qui reviennent sur nos côtes et ont une seconde chance avec elles”, a déclaré Hildering.

