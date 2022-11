Les îles des Caraïbes se tournent vers le solaire pour garder les lumières allumées alors que les ouragans se renforcent

CNN

Lorsque l’ouragan Fiona s’est abattu sur Porto Rico en septembre, il a déclenché une panne de courant presque à l’échelle de l’île alors que les vents violents de la tempête ont détruit le fragile réseau électrique.

Carlos Ramos a parlé à CNN alors qu’il aidait ses amis à nettoyer leur maison de plage endommagée par les inondations à Salinas. Ramos a déclaré que la plupart de ses voisins d’Aguas Buenas, dans la chaîne de montagnes centrale de l’île, faisaient partie de ceux qui ont perdu l’électricité à la suite de l’ouragan.

Mais la maison de Ramos a maintenu le pouvoir.

Frustré par la hausse du coût de l’électricité et la menace toujours imminente de pannes de courant sur l’île frappée par la tempête, cet employé de banque à la retraite de 59 ans a fait installer des panneaux solaires chez lui.

“Tous mes voisins ont dit que j’étais fou d’avoir des panneaux solaires”, a-t-il déclaré à CNN. « Maintenant, ils sont assis dans le noir. C’était le meilleur investissement. »

Les dirigeants mondiaux sont à Charm el-Cheikh, en Égypte, cette semaine pour le sommet sur le climat COP27 de l’ONU, où ils négocient des solutions à la crise climatique et marchandent sur la manière d’aider les pays en développement à passer à l’énergie propre et à payer pour les catastrophes météorologiques extrêmes.

Mais ce faisant, des millions de personnes font déjà face aux impacts.

Parmi les régions qui subissent depuis longtemps ces effets dévastateurs figurent les îles des Caraïbes, où le niveau de la mer monte et les ouragans s’intensifient.

Mais les dirigeants, les résidents et même les entreprises de services publics des Caraïbes disent qu’ils en ont assez d’attendre que les dirigeants mondiaux les sauvent. Des experts et des habitants ont déclaré à CNN que les îles s’adaptent maintenant avec impatience grâce à des subventions, à l’élimination progressive des combustibles fossiles et à la promotion de l’énergie propre dans la région, afin de mieux se préparer à l’aggravation des effets de la crise climatique.

“Nous n’avons pas le luxe de pouvoir rester assis et attendre que la planète parvienne à un accord”, a déclaré à CNN Racquel Moses, PDG de Caribbean Climate-Smart Accelerator. « Nous avons attendu et nous avons essayé de faire de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Mais nous ne voyons pas assez d’élan et nous continuons à subir des pertes.

L’année dernière, les Bahamas ont développé avec succès un micro-réseau solaire qui fournit de l’énergie renouvelable à chaque foyer de Ragged Island, une petite communauté insulaire qui a été dévastée par l’ouragan Irma. La catégorie 5 a déchiré les Caraïbes en 2017, déplacé des milliers de personnes et nivelé les réseaux électriques.

Le projet électrique de Ragged Island a été conçu pour que la prochaine fois qu’une tempête frappe et détruise le système électrique, le micro-réseau de 390 kilowatts puisse se déconnecter du réseau principal et garder les lumières allumées pour les résidents.

Le succès de ce projet a créé un effet d’entraînement à travers les Bahamas, a déclaré David Gumbs, directeur du programme énergétique des îles au Rocky Mountain Institute, un groupe à but non lucratif qui travaille à l’intensification des programmes d’énergie propre pour réduire les émissions mondiales. Le pays a maintenant déployé encore plus de micro-réseaux sur d’autres îles, totalisant près de 6,5 mégawatts d’énergie renouvelable à travers le pays, ce qui est suffisant pour alimenter environ 300 maisons des Caraïbes.

“Le projet est définitivement un succès”, a déclaré Gumbs à CNN. « Nous sommes dans la phase de transition. Il y a maintenant un certain nombre d’îles qui sont championnes de grandes initiatives.

Moses a déclaré que les ouragans consécutifs de 2017 – d’abord Irma, puis Maria – ont été le tournant pour les Caraïbes, où les habitants et les chefs de gouvernement ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus se permettre d’attendre et de « se poser des canards, en espérant » que les pays riches sauveraient les sortir de la crise climatique, ou stopper son accélération.

“Nous sommes déjà menacés”, a déclaré Moïse. “Vous venez de voir l’ouragan Fiona et ce qu’il a fait, non seulement dans les îles des Caraïbes, mais aussi aux États-Unis – l’économie la plus puissante de la planète – et pourtant, répondre à des milliards de dollars de dommages va être problématique.”

Les îles des Caraïbes contribuent pour une infime fraction à la crise climatique – moins de 2 % des émissions qui réchauffent la planète, a déclaré Moses – mais elles sont en première ligne en matière de catastrophes climatiques.

Et en plus des inondations, des arbres tombés, des routes défoncées et des infrastructures endommagées, la flambée des prix des services publics est devenue inabordable, a déclaré Gumbs.

“Lorsque vous payez quatre fois plus pour l’électricité et que votre revenu est quatre fois inférieur au revenu moyen aux États-Unis, cela crée de telles difficultés pour les gens”, a-t-il déclaré. “Et ce sont les gens que nous craignons de laisser pour compte.”

Gumbs a lui-même subi la colère d’Irma dans son île natale d’Anguilla, où il était à l’époque le PDG de la société de services publics de l’île. Maintenant avec RMI, il a supervisé cette transition énergétique dans la région des Caraïbes, repensant le réseau électrique pour qu’il soit exempt de combustibles fossiles et résilient au climat.

“Il y a une énorme opportunité”, a déclaré Gumbs. “Nous aimerions que cela se produise à grande échelle, pour simplement transformer l’ensemble du système en énergies renouvelables demain, mais il y a certains obstacles à cela.”

À la COP27, l’argent est le plus grand débat. Les pays en développement exercent une pression accrue sur les pays les plus riches du monde pour les aider à se remettre des catastrophes climatiques. Les négociateurs discuteront également de la promesse existante d’un financement climatique destiné à aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique et à passer à l’énergie propre – un engagement de 100 milliards de dollars par an que les pays riches n’ont pas encore tenu.

Mais même dans ce cas, Gumbs a déclaré qu’il était difficile pour les pays à faible revenu de «puiser» ces fonds: «Il faut juste des années pour sortir l’argent», a-t-il déclaré. “C’est toujours un problème, mais il y a plusieurs façons de surmonter cela.”

Mardi, RMI et le fonds d’investissement Lion’s Head Global Partners ont lancé un nouveau Fonds caribéen pour l’intelligence climatique afin d’accélérer ce virage vers l’énergie propre. L’initiative vise à élargir l’accès des îles à une énergie propre et résiliente, ce qui, selon les partisans, aiderait non seulement les pays des Caraïbes à s’adapter à un avenir plus chaud, mais également à économiser des millions chaque année sur les coûts des services publics.

Gumbs a déclaré que le fonds comprendra plus de 150 millions de dollars d’argent philanthropique et sera réparti sur plus de 20 îles des Caraïbes.

Charlin Bodley, responsable du sud mondial pour RMI, a déclaré que les pays riches doivent regarder au-delà de la réduction de leurs émissions climatiques – ce qui, selon elle, est la «partie facile» – et réfléchir à la manière dont ils soutiendront les petites nations insulaires souffrant des conséquences de leur utilisation de combustibles fossiles.

“Il y a un niveau de soutien qui est nécessaire”, a déclaré Bodley, qui est basé à Sainte-Lucie, à CNN. “C’est vraiment, à ce stade, une question de survie pour les Caraïbes.”

Et parce que les îles des Caraïbes voient l’énergie propre comme une solution pour résister aux catastrophes mais aussi pour économiser sur les coûts d’électricité, Moses a déclaré que l’élan et l’intérêt politique dans la région augmentaient et que les gouvernements insulaires se tournaient vers des groupes comme RMI et d’autres organisations à but non lucratif pour obtenir des subventions. pour poursuivre leurs objectifs d’énergie propre.

Mais Gumbs a déclaré qu’ils avaient encore besoin de plus de programmes d’énergie propre, de ressources éducatives pour les résidents, ainsi que d’un accès aux fonds des entités subventionnaires. Pour lui, les solutions sont prêtes. Il a déclaré que les Caraïbes pourraient bien être le modèle qui convaincrait à la fois les nations riches et le secteur privé d’investir dans des solutions par le biais du financement climatique.

“Les fonds intelligents face au climat fournissent un moyen d’éliminer une grande partie du problème”, a déclaré Gumbs. “Il est important d’amener les gens avec ces solutions, et nous allons le faire d’une manière sensible à l’environnement local.”