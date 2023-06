Les îles Canaries espagnoles voient une augmentation du nombre de migrants effectuant un voyage dangereux

Au total, 168 migrants ont été secourus jeudi près des îles Canaries en Espagne, ont annoncé les services d’urgence, un jour après que des organisations caritatives de migrants ont déclaré craindre que plus de 30 migrants soient morts lorsque leur canot pneumatique a coulé sur la même route.

Les îles Canaries au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest sont devenues la principale destination des migrants qui tentent d’atteindre l’Espagne, un nombre beaucoup plus restreint cherchant également à traverser la mer Méditerranée vers le continent espagnol. L’été est la période la plus chargée pour toutes les tentatives de traversée.

Des responsables espagnols ont déclaré mercredi que les corps d’un enfant et d’un homme avaient été retrouvés et qu’un patrouilleur marocain avait précédemment secouru 24 personnes sur un canot qui coulait.

Des organisations axées sur la migration ont déclaré que 59 personnes se trouvaient à bord du navire et qu’au moins 30 étaient portées disparues, critiquant l’Espagne et le Maroc pour ne pas être intervenus plus tôt.

Des responsables des îles Canaries ont déclaré jeudi que pendant la nuit, les services d’urgence avaient assisté 114 migrants dans deux bateaux.

Au total, 53 personnes ont été emmenées à Lanzarote, tandis que 61 migrants, dont un bébé et sa mère qui ont été transportés à l’hôpital, se sont rendus à Gran Canaria.

Des images télévisées ont montré certains des migrants couverts de couvertures rouges arrivant au port d’Arguineguin sur l’île de Gran Canaria et des sauveteurs aidant un enfant en bas âge et d’autres arrivants à débarquer.

Jeudi matin, un troisième bateau a été repéré par les garde-côtes et emmené à Lanzarote avec 54 personnes à son bord. Ils étaient en bonne santé, ont ajouté les secours.

Sauvetage au large de l’Italie

Pendant ce temps dans les eaux italiennes de la Méditerranée, le navire de sauvetage espagnol Aita Mari, appartenant à l’ONG Salvamento Maritimo Humanitario (SMH), a déclaré avoir participé jeudi au sauvetage de 294 personnes d’un navire de migrants au large de l’île italienne de Lampedusa.

SMH a indiqué qu’une opération conjointe avait eu lieu avec le navire de sauvetage Nadir appartenant à l’ONG ResQship et les garde-côtes italiens pour récupérer tout le monde à bord.

La route migratoire de l’Atlantique, l’une des plus meurtrières au monde, est généralement empruntée par les migrants d’Afrique subsaharienne. Au moins 559 personnes – dont 22 enfants – sont mortes l’année dernière en tentant d’atteindre les îles Canaries, selon les données de l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations.

poussée de juin

Il y a eu une augmentation des arrivées aux îles Canaries ce mois-ci.

« Les chiffres ont chuté jusqu’à présent cette année, mais il y a eu une augmentation ce mois-ci qui a surpris tout le monde. Rien qu’en juin, près de 2 000 personnes sont arrivées », a déclaré Loueila Mint El Mamy, avocate spécialisée dans les migrations des îles Canaries.

Une source travaillant dans un camp de migrants sur l’une des îles Canaries a déclaré à Reuters qu’ils avaient reçu environ 1 000 nouveaux arrivants au cours des derniers jours, contre 100 à la même période l’année dernière.

Des dizaines de bateaux en bois utilisés par les migrants pour atteindre les îles Canaries sont vus au port d’Arinaga sur Gran Canaria. (Borja Suárez/Reuters)

De meilleures conditions météorologiques au début de l’été auraient pu faire avancer la saison de migration qui avait lieu plus tard dans l’année, a déclaré une source gouvernementale espagnole.

Les données du gouvernement espagnol ont montré que 5 914 personnes sont arrivées aux îles Canaries entre janvier et la mi-juin de cette année, soit une baisse de 31,5 % par rapport à la même période l’an dernier.