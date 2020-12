Mack est arrivé aux îles Caïmans le 27 novembre et a reçu l’ordre du gouvernement de se soumettre à une quarantaine de deux semaines, qui suit électroniquement toute personne arrivant sur le territoire britannique des Caraïbes. Cependant, elle a rompu la quarantaine le 29 novembre lorsque son petit ami est venue la chercher pour assister à un événement de sports nautiques, a déclaré Hughes.

Après leur arrestation, un juge a statué que le couple devait fournir 40 heures de travaux d’intérêt général et payer une amende de 4 400 $. De plus, Ramagnet a été condamné à un couvre-feu de deux mois qui entrerait en vigueur à 19 heures. Mais l’accusation a fait appel, arguant que la punition était excessivement légère et ne dissuaderait pas d’autres contrevenants potentiels. Un tribunal supérieur s’est prononcé en faveur des procureurs, statuant le 15 décembre que le couple était immédiatement incarcéré.