Les idoles de Splatoon 3 organisent un concert en direct le 9 octobre

Le trio d’idols de Splatoon 3, Deep Cut, organise son premier concert “live” le 9 octobre dans le cadre du Nintendo Live 2022, un événement en personne qui se déroule au Japon ce week-end.

Le concert sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo à partir de 11h CEST (2h PT). Le musicien résident d’Animal Crossing, KK Slider, se produira également sous son personnage de DJ KK, comme on le voit dans le Agrandissement de Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons.

Dans un tweet de suivi, Nintendo note que le livestream sera en japonais et n’aura pas de sous-titres en anglais, ce qui ne devrait pas poser de problème étant donné qu’aucune des musiques n’a de paroles réelles. Vous pouvez regarder le flux ci-dessous.

Bien que cela marque la première performance live de Deep Cut, Nintendo a organisé de nombreux concerts Splatoon dans le passé. Plus récemment, Off the Hook de Splatoon 2 réalisée lors du Tokaigi 2019 un événement.

En attendant, la société diffuse un Nintendo Direct le 6 octobre mettant en vedette le première bande-annonce du prochain film Super Mario Bros. avec Chris Pratt. Le film devrait sortir en salles le 7 avril 2023. Un nouvelle bande-annonce pour Pokemon Scarlet et Violet sera également publié le 6 octobre.

