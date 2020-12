Liu Jun est depuis longtemps fan d’une star chinoise appelée Amy, une chanteuse pop adolescente aux cheveux roux dont il chérit l’autographe – et qui n’existe que dans le monde numérique.

Samedi, « Amy » a remporté un spectacle de talents virtuels révolutionnaire en Chine, où des artistes générés par ordinateur se produisent devant des juges réels et des dizaines de millions de téléspectateurs en ligne.

« Vous ne pouvez pas voir à quoi ils ressemblent dans la vraie vie, donc vous pouvez avoir plus de fantasmes à leur sujet », a déclaré Liu, 28 ans, qui a assisté à plus de dix concerts et événements de fans d’Amy ces dernières années.

« L’idole virtuelle est indestructible – tant que l’image est toujours là, elle peut rester dans votre cœur pour toujours », a-t-il ajouté.

Amy s’est fait connaître sur « Dimension Nova », qui prétend être le premier spectacle de talents au monde réunissant des artistes numériques pour danser et chanter devant trois juges célèbres.

Mais Liu a suivi la carrière d’Amy depuis le début et a déclaré qu’il avait pleuré en la voyant dans l’émission de talents, sentant que l’interprète obtiendrait enfin la plus grande plate-forme qu’elle méritait.

Lors de l’un des événements de fans d’Amy, Liu et d’autres fans ont parlé avec elle à travers un écran de deux mètres de haut, et une imprimante attachée à l’écran lui a donné sa «signature».

Bien que le concept d’idole virtuelle soit originaire du Japon, ces avatars numériques volent désormais du temps d’antenne en Chine, où ils apparaissent dans des émissions de télévision, des panneaux d’affichage et même des programmes d’information.

Ils disposent désormais de plus en plus de fans – les recherches d’iQiyi évaluent à 390 millions d’audience dans tout le pays.

« L’idée de faire ce spectacle de talents est de faire savoir à tout le monde que des idoles virtuelles peuvent maintenant apparaître dans notre monde réel », a déclaré à l’AFP le producteur exécutif de l’émission, Liu Jiachao.

Les stars virtuelles de la série sont créées par un mélange d’animation par ordinateur et d’acteurs – les vêtements, la coiffure et l’apparence d’Amy sont créés par des animateurs, avant que son acteur humain ne se charge de tout le reste.

La capture de mouvement et la technologie de rendu en temps réel signifient que lorsque l’humain se déplace, il est reflété par l’idole à l’écran. Pour se préparer aux performances d’Amy, l’acteur a dû suivre une formation supplémentaire en danse.

Mais les créateurs évitent toute mention de l’existence de l’acteur derrière l’idole.

«Notre logique est que chaque idole virtuelle a une vraie âme», a déclaré Liu Yong, directeur général de Beijing Mizhi Tech, dont la société a créé Amy.

« Ils ont leur propre personnalité, leurs caractéristiques et leurs préférences … ils existent vraiment dans ce monde », a-t-il déclaré à l’AFP.

Au lieu de montrer l’acteur, la série diffuse des images d’animateurs qui attendent avec impatience les coulisses, comme s’ils étaient la famille de l’artiste.

«Je vois Amy comme ma fille», a déclaré Xu Xingmei, 26 ans, l’animatrice chargée de concevoir les expressions et les mouvements d’Amy.

« Quand j’ai vu Amy apparaître sur scène, j’ai senti que ma fille avait finalement grandi. »

Amy appartient à une industrie d’idoles virtuelles en plein essor qui devrait valoir 1,5 milliard de yuans (230 millions de dollars) au cours des deux prochaines années, selon un chercheur de marché basé à Pékin. Newsijie.

Le site Web de partage de vidéos Bilibili a signalé une augmentation de 200% des heures de visionnage de ses chaînes de diffusion en direct d’idoles virtuelles au cours des dix premiers mois de cette année.

Certains experts s’inquiètent du fait que si trop d’entreprises entrent sur le marché, la qualité pourrait en souffrir.

«Si vous voulez vraiment rejoindre (l’industrie), vous avez besoin d’argent, de technologie et de persévérance», a déclaré Cao Pu, directeur général de Shanghai Henian Technology, qui a créé l’une des idoles virtuelles les plus réussies de Chine.

Puisque les idoles virtuelles vivent et meurent grâce à la force de leur technologie, le risque d’échecs techniques embarrassants est élevé.

Lors d’une apparition maladroite, seule la casquette d’Amy est apparue sur scène.

D’autres artistes se sont désintégrés à mi-apparition après des pannes techniques – y compris un concurrent qui a gelé quand il a essayé d’enseigner le kung-fu aux juges.

« C’est tellement embarrassant que je ne pense pas que ce soit bon pour les humains », s’est plaint un spectateur sur les réseaux sociaux.

Mais les créateurs de l’émission ont repoussé les critiques.

« De nombreux téléspectateurs qui ont suivi notre émission depuis le début constateront qu’il y a eu une grande amélioration dans notre technologie », a déclaré Liu, le producteur.

« La controverse est inévitable lorsque de nouvelles choses sortent. »