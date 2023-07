Les idoles de la K-pop Blackpink impressionnent BST Hyde Park dans le cadre de la tournée mondiale 2023 pour marquer une étape majeure du festival britannique | Actualités Ents & Arts

Blackpink est entré dans l’histoire en tant que premier groupe coréen à faire la une d’un grand festival de musique au Royaume-Uni.

Le K-pop Le groupe de filles se compose de Jisoo, Jennie, Rose et Lisa et a fait ses débuts en 2016 avec leurs singles à succès Whistle et Boombayah.

Le groupe s’est produit devant une salle comble de 65 000 fans à Londres Étape BST Hyde Park ce week-end.

Ils ont été accueillis par des cris et des feux d’artifice roses jaillissant de la scène lorsqu’ils sont sortis pour saluer la foule dimanche.

Le groupe est sorti sur un fond rose fluo tout en étant vêtu de blanc.

« Quoi de neuf Hyde Park ? Rose a demandé aux fans, qui ont parlé le plus pendant le set de Londres, avant que chacune des filles ne se présente.

Les filles ont ensuite interprété leur titre à succès How You Like That, qui a maintenant été diffusé plus d’un milliard de fois sur YouTube.

Pendant le spectacle, les filles avaient également une troupe de danseurs masculins qui se sont produits pendant un intervalle avant que le set ne passe à son deuxième acte, dans lequel chaque membre a interprété ses chansons en solo dans des tenues individuelles.

Jennie, qui est également connue pour son rôle dans l’émission controversée de HBO The Idol, a été la première à se produire en solo.

La chanteuse et actrice a occupé le devant de la scène lorsque son nom a clignoté sur l’écran et a chanté You & Me et SOLO pour ses fans.

Jisoo a également interprété son dernier tube, Flower, avant que Rose ne chante la ballade Gone, le moment le plus sombre de la nuit, puis se lance dans le plus optimiste On The Ground.

Le dernier acte solo était Lisa, qui a montré ses talents de danseuse et sa voix pour son morceau Money.

Avant le spectacle, Jisoo et Rose ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

« À ce soir, Londres BST HYDE PARK LET’S GOOO », a posté Rose dans sa story Instagram, tandis que Jisoo a partagé un selfie d’eux deux avant le concert.

Le groupe K-pop a remporté de nombreux prix au fil des ans depuis ses débuts, dont le MTV Video Music Award pour la meilleure chanson de l’été en 2020 et le People’s Choice Award pour le clip vidéo préféré en 2019.

Leur dernier album, sorti en 2022, comprenait des succès tels que Pink Venom, Shut Down, Typa Girl et Yeah Yeah Yeah.

Y a-t-il une tournée Blackpink en 2023 ?

Blackpink a eu une année 2023 chargée. En avril, ils ont fait la une du célèbre festival Coachella aux États-Unis.

Mais que se passe-t-il si vous venez juste d’entendre parler du groupe après leur apparition à Hyde Park ?

Ils ont un certain nombre d’autres performances à venir dans le cadre de leur tournée mondiale Born Pink.

La prochaine étape pour Blackpink est une performance massive à Paris, au Stade de France le samedi 15 juillet.

À en juger par le site Web de Ticketmaster, cependant, seuls quelques billets très chers sont encore disponibles pour ce concert.

Place ensuite aux États-Unis pour les stars de la K-pop, avec des concerts à East Rutherford (11 et 12 août), Last Vegas (18 août), San Francisco (22 août) et Los Angeles (26 août).

Ceux-ci sont à nouveau dans de grands stades – montrant à quel point le groupe a atteint une renommée mondiale.