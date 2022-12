Les idiots de scooters électriques pensent qu’ils sont au-dessus des règles – il est temps que le gouvernement mette fin à leur anarchie

IL y a beaucoup de choses que j’aime dans la banlieue de Manchester où je vis, et l’une d’entre elles est de ne pas avoir à faire face à des scooters électriques terrifiants.

Vous êtes plus susceptible d’apercevoir le Père Noël sur son traîneau.

Mais chaque semaine, je vais à Londres pour le travail et je réalise à quel point ces véhicules écologiques prennent le dessus. Et causant un chaos absolu.

Il y a quelques mois, j’ai vu un homme adulte rouler à toute vitesse sur le trottoir sur son scooter électrique.

Avec des écouteurs anti-bruit écrasés dans son oreille, il avait l’air de ne pas se soucier du monde.

Les gens esquivaient son chemin et une femme a même dû s’engager sur une route très fréquentée pour éviter une collision. J’étais consterné.

Mais les sudistes habitués autour de moi n’ont pas semblé sourciller car cela semble être monnaie courante et personne ne semble l’arrêter.

Les scooters électriques semblent être une idée brillante. Un moyen économique, rapide et écologique de se déplacer tout en respirant l’air frais.

Ils ont les mêmes règles que ceux des véhicules à moteur. Il n’y a pas d’ivresse, pas de conduite dangereuse, pas de chat sur votre mobile.

Et tout comme une voiture ou un camion, rouler sur un trottoir est exclu et avoir un permis est essentiel.

Seuls les scooters électriques qui font partie de programmes d’essai de location approuvés par le gouvernement sont autorisés à être utilisés sur les routes publiques dans les zones d’essai à travers le pays.

Vous pouvez acheter votre propre scooter mais il ne peut être utilisé sur un terrain privé qu’avec l’autorisation du propriétaire du terrain.

Mais c’est là que réside le problème : les règles. Ils sont – clairement – régulièrement brisés et la police ne les surveille pas.

Et cette semaine, le cas historique ridicule de Giovanna Drago l’a souligné.

Cela montre que non seulement les gens s’en tirent en utilisant illégalement des scooters électriques, mais ils veulent que nous payions quand ils tombent en panne.

La jeune femme de 22 ans conduisait la sienne illégalement et s’est cassé le genou gauche lorsque son nouveau Xiaomi Mi Pro 2 à 558 £ a heurté un nid-de-poule à Barnet, au nord de Londres, il y a deux ans.

Lors d’une audience devant le tribunal du comté de Central London, elle a déclaré qu’il lui avait fallu 20 mois pour se remettre complètement de ses blessures et qu’elle avait toujours une cicatrice douloureuse de quatre pouces et une “fonte musculaire” autour du genou.

Elle poursuit donc le conseil local pour ne pas avoir entretenu ses routes. La pauvre Giovanna, qui enfreint la loi, a déclaré qu’elle n’avait aucune chance d’éviter le nid-de-poule car il faisait nuit et difficile à voir.

Les trottoirs seront comme le Far West

Sans surprise, le conseil a fait valoir que sa demande devait être rejetée parce qu’elle s’était blessée en conduisant illégalement un scooter électrique. Trop juste !

Son argument est qu’elle ignorait qu’elle enfreignait la loi lorsqu’elle a pris le scooter sur la route. Elle ne l’avait monté que deux fois avant son accident. Elle veut maintenant être indemnisée par des fonds publics.

Cela me met en colère que cette affaire coûteuse ait jamais été portée devant les tribunaux. Comme l’a souligné l’avocat Geoffrey Mott : « La blessure était la conséquence de ses propres actes illégaux.

“Les actes répréhensibles de Mme Drago ont clairement causé sa propre perte.”

Une enquête de l’année dernière a montré que 52 % des usagers de la route ne connaissent pas les lois entourant les scooters électriques, 29 % pensent que les scooters électriques privés peuvent être utilisés en public et 16 % sur le trottoir.

Certes, si vous possédez un véhicule, vous devriez connaître les règles.

Ceux qui vendent et louent des scooters électriques, et ceux qui les achètent et les louent, devraient tous être informés de ce que vous pouvez et ne pouvez pas en faire.

L’ignorance peut être un bonheur, mais ce n’est certainement pas une excuse.

Si je renversais du vin, que je montais dans ma voiture et que je me cassais le nez après avoir percuté un mur à cause d’un nid-de-poule, pourrais-je vraiment poursuivre le conseil en prétendant que je ne savais pas que j’avais dépassé la limite ?

J’espère vraiment que non. Mais quelle est la vraie différence ?

Les vélos, les voitures, les camions – et les scooters électriques – doivent tous respecter les règles sur la route.

Nous avons besoin de ces lois et nous avons besoin de moyens de dissuasion de la part de la police et des tribunaux ou bientôt nos rues et nos trottoirs ressembleront au Far West.

Nous n’avons pas besoin que les gens conduisent illégalement puis traînent les conseils en justice.

Le juge Jan Luba a ajourné l’audience de deux jours avant les conclusions finales des avocats.

J’espère pour le bien de tous qu’elle prendra la bonne décision, sinon les idiots de scooters électriques qui ne connaissent pas la loi continueront à l’enfreindre.

Bon visionnage royal

N’AIMERIEZ-VOUS PAS être une mouche sur le mur à Sandringham ce Noël.

La conversation autour de la table sera incroyable.

Vous avez Mike Tindall face à la famille après avoir défilé dans son pantalon sur I’m A Celeb et avoir dit au monde qu’il “sl * tdropped” devant sa belle-mère, la princesse Anne.

Ensuite, vous avez déshonoré Andrew pour le divertissement. Plus la célèbre invitée Fergie, qui a été mise sur liste noire par le prince Philip mais accueillie par un roi Charles indulgent.

Heureusement, ils auront tellement de choses à rattraper qu’ils n’auront pas besoin d’allumer Netflix et de regarder la branche américaine de la famille les éliminer tous.

Le médecin de garde est la norme

Une ÉNORME histoire a été faite cette semaine parce qu’un médecin généraliste traite des patients dans son cabinet depuis son domicile à 265 miles.

Le Dr Justine Hall travaille à distance depuis Falmouth, Cornwall, en utilisant des rendez-vous téléphoniques et vidéo pour couvrir les patients du Rudgwick Medical Center à Horsham, West Sussex.

Un patient a dit que c’était “scandaleux”.

Le Rudgwick Medical Center a déclaré qu’il soutenait le travail à distance. Et il y a là deux médecins qui peuvent encore voir les gens face à face.

Ce scénario est épouvantable. Mais c’est l’état dans lequel nous nous trouvons. Les chiffres du NHS la semaine dernière ont montré que 1 900 des 6 000 cabinets de médecins généralistes en Angleterre tiennent toujours moins de la moitié de leurs rendez-vous en personne, alors quelle est la vraie différence ?

Il y a actuellement une pénurie d’environ 4 200 médecins généralistes équivalents temps plein. Cela devrait doubler d’ici une décennie.

La dernière fois que j’ai eu un rendez-vous (également appelé appel téléphonique) pour mon fils de trois ans, c’était avec un suppléant froid et antipathique.

Le Dr Hall aurait évidemment pu déménager dans un nouveau cabinet local. Mais elle n’a peut-être pas été remplacée depuis des mois.

Et ses patients âgés et vulnérables préféreraient sûrement entendre la voix d’un médecin familier au bout du fil plutôt qu’un parfait inconnu – alors que de nombreux rendez-vous se font de toute façon par téléphone et par vidéo.

Évidemment, tout le monde devrait avoir le droit de voir son médecin généraliste local en personne, mais dans le climat actuel, les chances que cela soit très faible.

Aussi dur soit-il, nous devons tous être reconnaissants pour ce que nous pouvons obtenir en ce moment, même s’il s’agit d’une relation à distance.

Ole fume, Em a l’air espagnol

FÉLICITATIONS à Emma Raducanu, qui a accepté mardi un MBE pour services rendus au sport.

Elle a l’air si glamour d’habitude, mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser qu’elle ressemblait un peu à un matador espagnol.

Kennedy dépense ses gains L’EX-FOOTBALLER Terry Kennedy, dont la brillante réaction en gagnant 1 million de livres sterling à la loterie est devenue virale, a maintenant partagé des clichés de lui en train de parcourir le monde avec son partenaire. Terry, 29 ans, qui était autrefois un coéquipier de Harry Maguire mais a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une blessure au genou en 2016, a passé l’année dernière à Tokyo, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, au Mexique et en Turquie. Comme c’est brillant – et comme c’est honnête. Je ne supporte pas les gens qui prétendent que gagner à la loterie ne les changera pas et disent qu’ils vont rester dans leur vieille maison minable et travailler de neuf à cinq dans leur travail banal pour toujours. Ridicule. Bien à toi Terry. Dépense-le. Amusez-vous bien.

Kan enfants gâtés

SO Kanye West a reçu l’ordre de donner à sa femme millionnaire 167 000 £ par MOIS en pension alimentaire pour leurs quatre enfants.

Pouvez-vous imaginer à quel point ces enfants doivent être gâtés ?

Avantage de grincer des dents

JE NE SAIS PAS pour qui je suis le plus désolé, Ed Sheeran ou Gina Coladangelo.

Après que le député honteux Matt Hancock ait quitté la jungle I’m A Celeb, il a donné une sérénade à sa petite amie avec la chanson Perfect d’Ed.

Ce fut l’un des moments les plus loufoques de l’année alors qu’il agissait comme un écolier aimé alors qu’elle essayait désespérément de le faire taire.

Pendant ce temps, le pauvre Ed lui a fermement fait comprendre – et à tous les autres – que Matt est son plus grand fan, tout en massacrant sa chanson.