Les idées de Smile 2 sont plus effrayantes que le film lui-même

Naomi Scott dans Souriez 2.

Photo : Paramount Pictures/Everett Collection

Sourire 2 a une très bonne idée, c’est que la vie quotidienne d’une mégastar de la pop en désordre est impossible à distinguer des terreurs hurlantes d’un film d’horreur surnaturel. Chaque fois que le réalisateur Parker Finn a cette pensée, le film a un punch agréable et désorientant. Les victimes des films d’horreur souffrent généralement en privé, traquées dans des maisons sombres et vides, dans des forêts isolées ou dans des couloirs abandonnés. Sourire 2Le protagoniste superstar de , cependant, est constamment entouré de monde : des parasites, des assistants, des fans et des badauds. Elle souffre au vu et au su du public, avec des gens autour d’elle qui pourraient vraisemblablement l’aider. Cela s’avère tout aussi troublant qu’un lac étrange ou une cabane dans les bois, et plus métaphoriquement puissant en plus.

Le film suit quelques jours dans la vie de l’icône pop mondiale Skye Riley (Naomi Scott), qui revient sur scène après une période de cure de désintoxication et une longue interruption en raison d’un horrible accident de voiture qui l’a marquée et a tué son petit ami acteur Paul ( Ray Nicholson). Mais lorsque son vieil ami et revendeur Lewis (Lukas Gage) affiche un sourire sinistre avant de se cogner joyeusement la tête avec une plaque de poids de 35 livres, les choses commencent à vraiment se détraquer. Skye commence à voir la silhouette de Lewis tapie autour d’elle, ainsi que celle de Paul, décédé depuis longtemps. Plus important encore, elle commence à voir les sourires – ces larges sourires troublants, contre nature, du premier film, qui nous disent qu’une possession démoniaque pourrait être en cours.

À son meilleur, Sourire 2 nous laisse deviner si Skye est hantée ou simplement aux prises avec la folie du fandom. Le type en sueur et collant qui veut qu’elle signe son T-shirt et ne la laisse pas tranquille est-il un monstre venu de l’au-delà, ou simplement un harceleur moyen ? Qu’en est-il de sa mère qui le soutient sans cesse (Rosemarie DeWitt) ou de son assistant obséquieux (Miles Gutierrez-Riley) ? Ensuite, il y a le fait que Skye est une toxicomane en convalescence. (La seule raison pour laquelle elle rend visite à un revendeur est qu’elle n’a pas le droit de prendre des analgésiques sur ordonnance, mais qu’elle souffre toujours de toutes ses opérations chirurgicales post-accidentelles.) Ces choses qui la suivent pourraient-elles être des hallucinations induites par la drogue ? D’accord, peut-être que « nous laisse deviner » est une exagération : nous connaissons la vraie réponse à toutes ces questions, même si Skye ne la connaît pas. Mais même si le film est trop un film d’horreur standard pour garder les choses ambiguës, il nous fait réfléchir sur le fait que les faux sourires qui entourent les célébrités ne sont pas trop différents des sourires diaboliques qui entourent les protagonistes-victimes du film. Sourire franchise.

Le réalisateur Finn a clairement réfléchi à cette question, et il ne se contente pas de revisiter les stations narratives de la première image. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film, un succès surprise en 2022 qui était une extension d’un court métrage qu’il avait réalisé deux ans plus tôt. Mais Sourire s’est essoufflé après avoir établi sa prémisse astucieuse d’un démon viral invisible qui affichait des sourires inquiétants sur les visages des gens avant de les obliger à se suicider. Un monde dans lequel les sourires des autres se transformaient en menaces monstrueuses était une idée visuelle brillante, à la fois immédiate et étrange, mais le film s’est finalement perdu parmi les exigences prévisibles d’une image de genre.

Malheureusement, Sourire 2 est également déchiré entre sa prémisse nouvelle et les exigences basses de l’horreur. Il est difficile de ne pas regarder la réalité en spirale de Skye et de penser à toutes les jeunes célébrités non fictives qui ont fondu sous nos yeux au fil des ans : les Britney, les Lindsay, les Amanda et Aaron et d’autres. Et pourtant, même si la performance paniquée de Scott aide, le film ne parvient jamais vraiment à nous faire prendre soin de Skye, en partie parce qu’elle est une victime dès le début et que les choses ne se stabilisent jamais assez longtemps pour que nous puissions avoir une idée d’elle en tant que personnage. L’empathie du film existe principalement dans l’abstrait, car Finn exagère la conscience effilochée de Skye. Alors que nous devrions ressentir quelque chose pour sa situation de plus en plus impuissante, il nous matraque avec des frayeurs de saut inefficaces – bon marché, aléatoires, maladroitement télégraphiées et accompagnées de boums et de crashs bruyants sur la bande sonore – et de visions de rêve de plus en plus dénuées de sens.

Comme il l’a fait dans le premier film, le réalisateur a un seul choix sur lequel il s’appuie encore et encore : suivre un chemin narratif particulier avant de révéler que… psychique ! – cela ne s’est pas vraiment produit. Il veut que ce soit une connerie qui tire le tapis, mais plus cela se produit, plus cela dévalorise tout ce que nous voyons. Alors que Skye devient de plus en plus incapable de dire ce qui se passe réellement et ce qui est un cauchemar éveillé, nous devrions ressentir davantage pour elle, et nous devrions ressentir davantage avec son. Au lieu de cela, nous perdons tout intérêt, car tout cela devient inutile et même un peu cynique et cruel. Le film finit par saborder ses propres ambitions.