Les idéaux de beauté nocifs ont coûté aux Américains plus de 300 milliards de dollars en 2019

Quand Ashton Garrison n’avait que sept ans, elle a demandé à sa mère de subir une liposuccion. Elle se souvient d’avoir été douée pour les corsets et même d’en avoir acheté elle-même, avant même d’avoir commencé le lycée. Et elle se souvient également de l’impact de voir des publicités sur les produits de perte de poids dans son flux de médias sociaux. “Je pleurais en me demandant pourquoi je ne pouvais pas simplement prendre une paire de ciseaux et couper ma graisse”, dit Garrison. Maintenant, à 14 ans, Garrison peut identifier que les idéaux de beauté nuisibles, comme associer la beauté aux filles minces et blanches par exemple, lui ont été présentés dans des films, des magazines et des émissions de télévision. Ses pairs, qui ont appris les mêmes normes, l’ont intimidée pour sa taille et l’ont traitée différemment en raison de sa texture de cheveux plus grossière et de son teint plus foncé. Garrison, comme de nombreux Américains, a souffert des effets sur la santé mentale de ne pas se sentir assez bien et s’est tourné vers des produits comme les vêtements de forme pour recours. “J’avais l’habitude de porter un corset tout le temps, et je ne le fais plus”, dit-elle. Heureusement, aujourd’hui, elle s’accepte beaucoup mieux, mais on ne peut pas en dire autant de beaucoup aux États-Unis.

Le coût des normes de beauté néfastes

Les normes de beauté ont coûté aux Américains plus de 300 milliards de dollars en 2019, selon le rapport “The Real Cost of Beauty Ideals” de Dove. Ce nombre comprend les coûts des traitements tels que le blanchiment de la peau et le lissage chimique des cheveux. Dove a chargé Deloitte Access Economics de compiler le rapport qui se penche sur le coût économique et social des normes de beauté malsaines pour les Américains âgés de 10 ans et plus. Les idéaux de beauté malsains, tels que définis par le rapport, sont des normes de beauté étroites et irréalistes. Ils ne reflètent généralement que les normes blanches et manquent de diversité de toutes les tailles, âges, nuances de peau, types de cheveux et formes de corps. “Ce [the report] estime le nombre de personnes qui ont été touchées par l’insatisfaction corporelle et la discrimination fondée sur l’apparence, puis nous examinons tous les impacts », explique Simone Cheung, associée chez Deloitte Access Economics qui dirige l’équipe d’économie de la santé et de politique sociale à Sydney, en Australie. “Alors, ce que nous faisons, c’est [we estimate] les coûts de chacun de ces impacts individuellement. » Selon le rapport, 16 % de la population américaine âgée de 10 ans ou plus – 45 millions de personnes – ont ressenti une insatisfaction corporelle. Et dans l’ensemble, les femmes supportaient les coûts financiers les plus élevés de l’insatisfaction corporelle et de la discrimination fondée sur l’apparence. “L’insatisfaction corporelle va vraiment au cœur de la façon dont quelqu’un se sent lui-même”, déclare S. Bryn Austin, chercheur principal du rapport et directeur fondateur de l’Initiative de formation stratégique pour la prévention des troubles de l’alimentation (STRIPED) : un incubateur de santé publique à l’école de santé publique Harvard Chan. “Leur identité peut être enveloppée là-dedans. Lorsque l’insatisfaction corporelle persiste, lorsqu’elle est grave, cela peut augmenter le risque qu’une personne développe une dépression, de l’anxiété [and] troubles de l’alimentation. Cela augmente également les risques de consommation de substances et d’autres comportements à risque.”

Zoom sur le prix de l’exclusion

Les chercheurs ont étudié les résultats associés à l’insatisfaction corporelle – dépression, abus d’alcool et de drogues – pour calculer les impacts financiers tels que les coûts du système de santé, la productivité et les pertes d’efficacité. À 84 milliards de dollars, les coûts financiers de l’insatisfaction corporelle auraient pu couvrir une année universitaire entière de frais de scolarité, de frais de scolarité, de logement et de repas pour 2,9 millions d’étudiants universitaires en Amérique. “Et si cet argent qui part par la fenêtre essentiellement à cause de ces idéaux de beauté nocifs était dépensé pour autre chose?” demande Austin. De plus, au moins 66 millions de personnes dans le pays ont été victimes de discrimination fondée sur l’apparence au cours de la même année, et ses dépenses financières et de bien-être ont coûté collectivement aux Américains 501 milliards de dollars en 2019. Les personnes victimes de discrimination fondée sur l’apparence ont enduré des épreuves telles que : Discrimination de poids (34 millions)

Discrimination du teint de la peau (27 millions)

Discrimination des cheveux naturels (5 millions) Les deux tiers des débours nationaux pour les soins de santé dans le pays auraient pu être payés avec les coûts financiers de la discrimination fondée sur l’apparence. “Si vous pouviez prévenir ou réduire le nombre de personnes insatisfaites de leur corps de seulement 10 %, par exemple, vous pourriez potentiellement économiser plus de 8 milliards de dollars en coûts financiers”, a déclaré Cheung. Et la même approche pour la discrimination en matière de poids et de couleur de peau dans la communauté noire pourrait permettre d’économiser plus de 25 milliards de dollars, ajoute-t-elle. “Ce sont des dépenses qui pourraient être détournées vers d’autres problèmes de santé et sociaux.” Le rapport n’analyse que les données de 2019, mais Cheung note que la pandémie a peut-être affecté les chiffres pour 2020 et plus tard. Et si vous tenez compte de l’inflation, le prix de l’insatisfaction corporelle et de la discrimination fondée sur l’apparence serait encore plus élevé, dit-elle.

Réduire l’impact des idéaux de beauté malsains