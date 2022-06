Les icônes du style automobile italien luttent pour passer à l’électrique

“La voiture vous donne le sentiment que vous êtes, en tant que conducteur, un héros”, a déclaré Rouven Mohr, directeur de la technologie de Lamborghini. Recréer ce sentiment dans une voiture électrique, a-t-il dit, “est notre tâche principale”.

Les batteries offrent certains avantages aux concepteurs de supercars. Les voitures électriques n’ont pas besoin de longs arbres de transmission et de transmissions encombrantes. Les moteurs électriques sont beaucoup plus petits que les moteurs à combustion interne. Les composants peuvent être agencés pour optimiser la répartition du poids et la manipulation.

Chaque roue peut avoir son propre moteur électrique et être programmée pour fonctionner à des vitesses légèrement différentes afin de maximiser la maniabilité autour d’une courbe. Lamborghini envisage d’équiper les voitures d’une intelligence artificielle qui apprendrait les préférences et le style de conduite du conducteur, et ajusterait la maniabilité et les performances en conséquence.

“La voiture comprend ce que vous voulez”, a déclaré M. Mohr.

Jusqu’à présent, la clientèle exclusive des supercars ne réclame pas une voiture électrique. “Personne ne leur a proposé quelque chose où ils disent:” Oh, c’est encore plus cool que ma voiture à moteur à combustion actuelle “, a déclaré M. Mohr.