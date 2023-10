«Nous aimerions remercier la famille Wilf pour l’opportunité de rejoindre cette incroyable organisation et de faire de notre famille une partie de la famille d’Orlando City et d’Orlando Pride. Dès l’instant où nous avons rencontré les Wilfs, nous avons été impressionnés par leur vision du club et la passion qu’ils ont pour redonner à la communauté du centre de la Floride, quelque chose qui est également d’une grande importance pour nous », ont déclaré Tamia et Grant Hill. « L’avenir est très prometteur pour les deux équipes, et nous sommes ravis de soutenir Orlando City, ainsi que d’avoir l’opportunité de faire partie de l’Orlando Pride et d’élever les femmes dans le sport. Les matchs au stade Exploria sont l’un de nos endroits préférés où emmener nos filles, et nous sommes très heureux de le faire désormais en tant que membre du groupe de propriété.

«Nous sommes très heureux d’ajouter Tamia et Grant Hill au sein de notre groupe de propriété pour Orlando City et Orlando Pride. Au cours des dernières années, nous avons appris à connaître et à apprécier Tamia et Grant, leur passion pour nos clubs et leur engagement envers la communauté », a déclaré Mark Wilf, propriétaire et président du club. « Tous deux possèdent un curriculum vitae professionnel qui parle d’eux-mêmes et sont des personnes très accomplies dans le monde des affaires, mais, plus important encore, ils apportent une contribution incroyable à la grande région d’Orlando. Tamia et Grant font preuve de passion et de soutien envers nos équipes depuis de nombreuses années, notamment en étant de fervents partisans de l’Orlando Pride depuis le premier jour. Nous sommes donc impatients de continuer à développer notre organisation grâce à leur influence et leur dévouement.

ORLANDO, Floride (28 octobre 2023) — Tamia et Grant Hill ont rejoint le groupe de propriété d’Orlando City SC et de l’Orlando Pride, a-t-on annoncé aujourd’hui. Leaders de la communauté sportive et philanthropique d’Orlando, les Hills rejoignent le club en tant que commanditaires après de nombreuses années en tant que membres des abonnements de saison pour les deux équipes.

Artiste six fois nominée aux Grammy Awards, la carrière R&B de Tamia Hill s’étend sur plus de deux décennies avec certaines des chansons les plus reconnues du genre, notamment « You Put A Move On My Heart », « So Into You » et « Beautiful Surprendre”. Après avoir signé son premier contrat d’enregistrement en 1994, Tamia a remporté ses deux premières nominations aux Grammy grâce à sa collaboration avec le producteur Quincy Jones.

Depuis, Tamia a sorti sept albums studio et travaillé avec des artistes comme Babyface, Brandy, Gladys Knight et Chaka Khan. En 2000, Tamia a remporté le NAACP Image Award pour son hit « Spend My Life With You », qui a également été nominé pour un Grammy Award. Tamia est également la fondatrice de Plus 1 Music Group, qui a sorti ses trois albums les plus récents, dont Aimer la viequi a fait ses débuts au n°1 du Panneau d’affichage Graphique R&B.

Membre du Naismith Basketball Hall of Fame, Grant a passé 19 saisons dans la NBA, dont six en tant que membre du Orlando Magic. De plus, il faisait partie de la « Dream Team », médaillée d’or olympique de USA Basketball en 1996. Au cours de sa carrière, qui comprenait également du temps avec les Detroit Pistons, les Phoenix Suns et les Los Angeles Clippers, Hill a été sept fois NBA All-Star et Rookie de l’année 1995. La carrière professionnelle a suivi l’une des carrières les plus décorées de l’histoire collégiale, remportant deux championnats de la NCAA avec les Duke Blue Devils et faisant retirer son emblématique numéro 33 de son alma mater en 1994.

En 2015, Grant est devenu propriétaire de l’organisation des Atlanta Hawks, occupant actuellement le poste de vice-président du conseil d’administration. De plus, Grant siège au conseil des gouverneurs du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame et est secrétaire du conseil des gouverneurs de la NBA Retired Players Association. Grant siège également au conseil d’administration de Campbell Soup Company, au conseil d’administration de l’Université Duke et au conseil d’administration de l’Empire State Realty Trust.

Actuellement, Grant est un diffuseur NBA pour Turner Sports, NBA TV et CBS Sports pour le basket-ball universitaire de la NCAA, y compris le Final Four masculin. De plus, Grant est directeur général de l’équipe nationale masculine de basket-ball des États-Unis et a connu beaucoup de succès dans le monde des affaires grâce à la création de Hill Ventures, une société immobilière commerciale qui a développé des logements multifamiliaux dans trois États.

À Orlando, les Hills restent des tissus de la communauté, fondant la Fondation Tamia & Grant Hill, qui redonne au niveau local en soutenant les œuvres caritatives pour l’enfance et l’éducation, l’insécurité alimentaire et les arts.

Tamia et Grant sont tous deux fortement ancrés dans leur travail à but non lucratif, soutenant des organisations telles que Habitat pour l’humanité, Make-A-Wish, Special Olympics et Second Harvest Food Bank of Central Florida. Grant a également siégé au Conseil de l’ancien président Obama sur le fitness, les sports et la nutrition, et a été impliqué dans la campagne « Let’s Move » de l’ancienne Première Dame Michelle Obama.

Le couple a également créé plusieurs programmes de bourses, notamment un soutien éducatif pour les étudiants de l’Université Duke et de l’Université Dillard, en plus du programme de bourses Grant Hill Achiever pour les étudiants d’Orlando et de Détroit.