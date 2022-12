Les icônes des années 90 Cindy Crawford, Christy Turlington et Helena Christensen se réunissent pour célébrer les fêtes

Il n’y a pas de fête comme une fête de mannequin !

Cindy Crawford a été aperçue avec ses deux amis et collègues icônes de la mode, Christy Turlington et Helena Christensen à New York ce week-end.

Les trois dames célébraient la saison des fêtes avec style, et Crawford et Christensen ont partagé le plaisir sur leurs comptes Instagram respectifs.

Crawford a partagé une photo montrant son mari, Rande Gerber, et le mari de Turlington, Edward Burns, étaient là pour s’amuser.

Elle a légendé la série de photos, “J’adore la Grosse Pomme à tout moment, mais surtout avant les vacances – avec toutes les lumières et décorations. Et rien ne me met plus dans l’esprit des fêtes que de retrouver ma famille et mes amis !”

Elle a mis fin à ses sentiments avec un cœur emoji.

Christensen, 53 ans, a commenté l’article de Crawford, “Highlight of December” avec trois emojis de cœur, ajoutant “je t’aime et tes gars”.

Turlington a également écrit dans la section des commentaires : “Une si bonne soirée ! J’aimerais pouvoir faire ça plus souvent !”

L’icône de la mode Naomi Campbell a clairement adoré ce qu’elle a vu, commentant avec des émojis de feu et de cœur.

Christensen a partagé des photos de leur soirée sur son Instagram avec la légende : “Pas de meilleure façon de lancer cette ambiance festive.”

Crawford, 56 ans, et Turlington, 53 ans, ont montré leur amour dans les commentaires en écrivant : “Une soirée si amusante [kiss emoji]” et “Je vous aime mesdames, longtemps” respectivement.

Les mannequins avaient l’air incroyables pour leur célébration des fêtes, Crawford portant un haut bordeaux plongeant, Turlington dans un chandail à col roulé beige chic et Christensen dans un haut à fleurs élégant.

Les trois icônes de la mode dominaient les podiums dans les années 1990. Ils faisaient partie d’un groupe de mannequins connu sous le nom de “Magnificent Seven”, un nom qui leur a été donné par Frank DeCaro du New York Times. Les “Magnificent Seven” comprenaient Crawford, Turlington, Christensen, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Elle Macpherson.

La fille de Crawford, Kaia Gerber, suit les traces de mannequin de sa mère et s’est déjà fait un nom dans l’industrie de la mode.

Plus tôt ce mois-ci, la jeune femme de 21 ans a défilé lors d’un défilé Céline à Los Angeles. Ses parents, son frère Presley Gerber et son petit ami Austin Butler sont venus manifester leur soutien.

En septembre, Gerber a partagé que sa mère lui avait donné quelques mots de sagesse et que sa règle numéro un était “moins c’est plus”.

“Deux des plus grands conseils que ma mère m’a donnés étaient de ne jamais toucher mes sourcils et de se pencher sur des looks plus naturels”, a-t-elle déclaré à InStyle. “A cause de cela, je me sens mieux quand je porte moins et que j’embrasse et aime ma beauté naturelle.”

