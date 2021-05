Fans de BTS, voici quelques nouvelles passionnantes pour vous. Les icônes de la K-pop ont annoncé leur intention de célébrer leur 8e anniversaire. L’émission de cette année sera un événement de diffusion en direct en ligne de deux jours.

Intitulé «BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO», l’événement est prévu les 13 et 14 juin. Avec divers actes alignés dans le MUSTER, le 14 juin aura une version tournée mondiale qui présentera certaines des chansons en langue étrangère du groupe coréen. Des informations supplémentaires concernant les billets, les prix et le streaming seront annoncées plus tard.

BTS a publié l’affiche officielle de MUSTER SOWOOZOO sur son compte Twitter officiel. Vérifiez-le.

BTS ARMY est ravi de cette nouvelle annonce et ravi aussi, car le 21 mai, la chanson très attendue du groupe, Butter, est sortie dans le monde entier. Avec le septuor – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook – les garçons sont vus à leur meilleur et la vidéo se termine par du beurre fondant sur une crêpe et avec les paroles « Let it, get it » , va!’

«Butter» bat le propre record du groupe pour la plus grande première de clip vidéo sur YouTube. Le nouveau single de BTS a récolté plus de 137 millions en un peu plus de 24 heures, battant tous les records.

BTS interprétera la première de «Butter» aux Billboards Music Awards dimanche 23 mai.

« Nous ne pouvons plus le retenir! Notre première représentation de ‘#BTS_Butter’ aura lieu aux @BBMA de cette année! Regardez le dimanche 23 mai à 20 h HE / 17 h HP sur @nbc », ont-ils écrit sur leur page officielle , avec les hashtags #BTS et #BBMAs.

Le groupe a quatre nominations aux BBMA de cette année. Ce sont: le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste des ventes de chansons, la chanson la plus vendue («Dynamite») et le meilleur artiste social (voté par les fans).

Acronyme de Bangtan Sonyeondan ou «Beyond the Scene», BTS est un groupe sud-coréen qui a captivé les cœurs depuis ses débuts en 2013. Avec les membres RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook, BTS a répandre la «vague Hallyu» à travers le monde.