Les Huskies Harriers se classent dans le top 10 | Actualités, Sports, Emplois

NEWVILLE — Les Huskies du comté de Mifflin savent que la Mid-Penn Conference est considérée comme l’une des meilleures ligues de cross-country au lycée de l’État.

Avec State College, Hershey et Chambersburg classés dans les sondages d’État, les garçons Husky étaient certainement heureux de repartir avec un top 10 aux championnats de cross-country de la Mid-Penn Conference réunissant 28 équipes samedi à Big Springs High School.

« Lors de notre marche avant la course, nous avons parlé du parcours qui était doux et glissant à cause de toute la pluie », » a déclaré l’entraîneur-chef des Huskies, Greg Loht. « Il y avait des risques de boue et de flaques d’eau qui nécessitaient une attention particulière. Ce n’était pas une journée pour s’inquiéter du temps, mais il s’agissait de sortir et de concourir. Courez fort, faites de votre mieux et les moments et les lieux prennent soin d’eux-mêmes.

« Le Mid Penn est une ligue de première division dans l’État », il ajouta. « Nous sommes heureux que les enfants soient parmi les 10 premiers. »

Caden Bell a mené le comté de Mifflin, se classant 35e au classement général avec un temps de 17 min 24 s sur un parcours détrempé de 5 000 mètres. Reese Cubbison avait trois secondes de retard en 37e position à 17:27.

Avec un troisième record personnel lors de ses trois dernières courses, Aidan Scavitti a suivi en 69ème position en 18:15. C’était juste devant Cody Fultz, 70e à 18:16.

Bell a parfaitement résumé l’expérience en déclarant : « La course d’aujourd’hui était définitivement un exemple de véritable course de cross-country. Les jours que vous aimez aujourd’hui, vous devez mettre de côté le temps d’arrivée et vous concentrer sur le plaisir et le sport tel qu’il est réellement.

Les Husky Harriers étaient complétés par Styers Oden 98e en 18h42, Wyatt Kauffman 100e en 18h50 et Koy Aurand 107e en 18h54.

« Caden et Reese se sont poussés et tirés toute la saison. » dit Loht. « C’est agréable de les voir travailler ensemble pour réaliser des temps de course plus rapides. Aidan a vraiment mis les choses en place ces dernières semaines et a perdu du temps. Cody garde notre milieu serré et Styers fait le travail. Wyatt et Koy sont des étudiants de première année qui acquièrent une expérience universitaire.

Viney Raman de Hershey a remporté le titre individuel chez les garçons en 15:54, tandis que les Little Lions ont remporté le titre par équipe.

Dans la course JV, Hart Oden a pris la 13ème place en 18:36 et Hoyt Rodenbaugh la 24ème en 18:54 pour terminer sur le podium. Camryn Treaster a terminé 91e en 20h55 avec Logan Breneman 102e en 21h05, David Snyder 153e en 23h14 et Nathan Goss 186e en 25h57.









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception