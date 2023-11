Les Huskies de Washington tiennent bon pour une victoire de 75-67 contre le nord du Kentucky

Washington a certainement été testé lors de son premier de quatre matchs consécutifs hors conférence contre des équipes qui ont participé au tournoi de la NCAA l’année dernière. Mais les Huskies ont surmonté une mauvaise soirée de tirs extérieurs en convertissant 22/27 sur la ligne des lancers francs pour retenir le nord du Kentucky dans une victoire de 75-67. Keion Brooks Jr. a ouvert la voie aux Huskies avec un double-double de 32 points, un sommet en carrière sur 11/16 aux tirs, pour porter les Dawgs à 2-0.







C’était la première vraie chance des fans de Washington de voir le PG Sahvir Wheeler retrouver son ancien coéquipier du Kentucky Keion Brooks Jr. et ils n’ont pas déçu. Lors du premier jeu, Wheeler a trouvé Brooks en tête pour un lob dunk tonitruant. Washington a réussi 4 de ses 5 premiers tirs, dont un à 3 points de Wilhelm Breidenbach, pour prendre une avance rapide de 11-5 et il semblait que les débuts offensifs lents de l’UW pourraient appartenir au passé.

Malheureusement, le nord du Kentucky est venu jouer. Les Huskies ont renversé la situation sur 4 possessions consécutives alors que NKU mélangeait leur look défensif. Les Norvégiens ont bloqué 3 tirs en quelques minutes seulement, dont une paire de tirs à 3 points, et ont montré qu’ils avaient plusieurs athlètes de niveau puissance à l’intérieur et sur l’aile. Washington a connu une sécheresse de 5 minutes qui a permis à NKU d’égaliser le match avant que Sahvir Wheeler ne mette finalement fin à la période sèche avec un flotteur fabriqué.

Cela n’a cependant pas résolu les problèmes offensifs de l’UW. Le nord du Kentucky a continué à attaquer la peinture et à renverser les flotteurs et les coureurs au-dessus des grands de Washington. Pendant ce temps, Anthony Holland et Keion Brooks Jr. ont réussi trois tentatives de points dans le cadre d’une séquence de 0/8 derrière l’arc. Brooks a été rejeté par Keeyan Itejere lors d’une tentative de dunk qui a conduit à un lay-up NKU à l’autre bout et a provoqué un temps mort de Mike Hopkins mené 19-14.

Les problèmes défensifs de Washington ont également persisté alors que le nord du Kentucky a battu tout le monde et une longue passe devant a conduit à un lay-up et à la plus grande avance de NKU de la soirée à ce stade à 24-18 avec 7:20 à jouer en première mi-temps.

Sahvir Wheeler a aidé à relancer l’offensive des Husky en conduisant le ballon et en effectuant une série de lay-ups et de flotteurs acrobatiques. Malgré quelques premières difficultés de tir en profondeur, Moses Wood a emboîté le pas et a été victime d’une faute lors d’une tentative de lay-up pour redonner l’avance aux Huskies à 27-26. Après un ongle bloqué 3 par Koren en défense, Keion Brooks Jr. a tiré sur un long 2 et l’a fait passer pour terminer une course 9-0 et provoquer un temps mort NKU.

Avec 3 minutes à jouer dans la mi-temps, il semblait que les Huskies allaient s’éloigner lorsque Moses Wood a finalement réussi à faire tomber un tir à 3 points et cela a donné une avance de 33-28 aux Dawgs. Le nord du Kentucky a continué à se battre. Koren Johnson a sauté la voie pour une tentative de vol à la Matisse Thybulle, mais n’a pas réussi à la maîtriser et la bousculade qui en a résulté a permis à NKU de répondre avec un 3 de son côté.

Wilhelm Breidenbach a finalement permis aux Huskies de se séparer dans la dernière minute grâce à deux rebonds offensifs. Le premier, il a expulsé Keion Brooks Jr. qui a réussi un 3 points. Sahvir Wheeler a raté un panier à trois points dans les dernières secondes, mais Breidenbach l’a renvoyé juste avant que le buzzer ne retentisse pour passer à la mi-temps 41-35.

Itejere a continué son match stellaire pour NKU avec un lay-up et-1 grâce à Brooks pour faire match nul avec NKU à 3 points. Les coupeurs de Washington ont finalement commencé à connaître du succès puisque Paul Mulcahy a trouvé Moses Wood et Sahvir Wheeler a trouvé Keion Brooks Jr. à deux reprises pour des dunks dans les minutes suivantes. Le deuxième dunk de Brooks a provoqué un temps mort de NKU avec les Huskies en avance de 49-40. Lob vers Itejere défendu par Goggles.

À partir de là, les choses se sont compliquées lorsque les arbitres ont pris le contrôle du match. Les deux équipes ont eu quelques appels contre elles et chaque équipe a échangé des lancers francs, l’avance des Husky vacillant entre environ 8 et 12 points pendant plusieurs minutes. Koren Johnson n’a pas remarqué que chaque contact était appelé et arrêté pour une paire de flotteurs qui manquaient chacun gravement et a aidé NKU à le réduire à un chiffre avant le temps mort des moins de 12 ans.

Washington a eu l’occasion de prolonger l’avance, mais Sahvir Wheeler a commis des revirements imprudents consécutifs, se faisant appeler pour un report et l’attrapant avec un pied sur la ligne hors des limites, ce qui a incité Hopkins à le retirer. L’offensive de Washington n’a réussi qu’une transition avec lui sur le banc et UW a réussi à réaliser juste assez de lancers francs pour tenir NKU à distance.

L’une des énormes pauses du match s’est produite lorsque le chronomètre des tirs a sonné environ 0,05 seconde avant que Paul Mulcahy ne commette une faute sur Itejere sur ce qui aurait été un dunk et-1. Au lieu de cela, il s’agissait d’un turnover et UW a conservé une avance de 64-56. Franck Kepnang est entré pour la première fois en seconde période et a obtenu un énorme blocage par derrière, mais a été sanctionné pour une faute technique après un rugissement emphatique et un piétinement d’une célébration offrant à NKU une paire de points et arrêtant une opportunité de pause rapide. Il a aidé à se rattraper après que Paul Mulcahy lui ait infligé un coup tonitruant.

L’offensive de Washington a cependant eu du mal à franchir la ligne d’arrivée. La négligence s’est poursuivie tardivement alors que Paul Mulcahy s’est retrouvé coincé sur la ligne de fond pour un chiffre d’affaires et que Sahvir Wheeler a glissé à deux reprises lors de déplacements. Itejere s’est ouvert sur la porte dérobée pour un gros dunk et a maintenu le nord du Kentucky à moins de 2 possessions à 70-64 et 90 secondes à jouer. Moses Wood a eu un corner ouvert 3 pour mettre le match de côté mais l’a raté. Heureusement, le nord du Kentucky a également raté un tir à 3 points et Paul Mulcahy a dépouillé Itejere au rebond pour assurer la possession et les Huskies ont réussi à réaliser suffisamment de lancers francs pour assurer une victoire de 75-67.

Les Dawgs reviennent à l’action dimanche soir lorsqu’ils affronteront le Nevada.

DOUBLE POINTS BONUS

L’espoir était que s’éloigner de la zone aiderait les Huskies dans leur rebond défensif. Ce n’était pas le cas ce soir puisque NKU a remporté la bataille offensive des rebonds 19-11. Beaucoup trop de points de seconde chance.

Washington a joué une bonne défense contre lui, mais UW a la chance que le meilleur buteur de NKU, Marques Warrick, soit passé à 0/12 sur le terrain, terminant avec seulement 6 points et 4 rebonds.

Keeyan Itejere et LJ Wells de NKU sont des athlètes de conférence absolument puissants et ont terminé avec 5 blocs combinés. En particulier, le transfert de Marquette, Itejere, semble avoir une chance de dominer la ligue Horizon s’il évite les fautes comme il l’a fait la plupart du temps ce soir.

Wheeler est aussi annoncé qu’un passeur et a créé des dunks à partir de rien sur des possessions qui, dans le passé, n’auraient été que des sauteurs contestés. Il a trouvé Brooks au moins 3 fois pour des dunks. Il n’a pas non plus pu garder pied en seconde période et a ainsi enregistré 3 revirements supplémentaires. Espérons que cela n’arrive pas à l’avenir.

Brooks était également tout ce que Washington attendait de lui car il effectuait principalement ses sauts et s’ouvrait également pour plusieurs dunks (même s’il en avait deux bloqués par Itejere ou ses chiffres auraient été encore meilleurs). Si c’est les Brooks, les Huskies obtiennent le reste du chemin, ils sont en pleine forme.

Il sera intéressant de voir comment se déroulera la rotation des grands hommes puisque Breidenbach a pris le départ et a joué le plus de minutes et a terminé avec 7 points et 5 rebonds. Son manque de protection de jante a cependant été vivement ressenti contre NKU. Braxton Meah a joué beaucoup plus en 1ère mi-temps en terminant avec 4 points, 5 rebonds et 2 contres. Franck Kepnang n’a joué qu’une seule possession en 1ère mi-temps mais est arrivé en retard et à part sa technique, il a bien joué avec 2 points et 2 contres.

Le reste de la rotation sera également intéressant puisque Nate Calmese et Anthony Holland semblaient jouer le moins avec Wheeler de retour. Ils ont combiné pour 0 point sur 2 tirs.

Wesley Yates n’est toujours pas remis de sa blessure.

Paul Mulcahy s’est retrouvé coincé à deux reprises sur la ligne de fond et l’a retourné après avoir été incapable de réussir une bonne passe. Cela doit cesser.

Réglez le compteur de violations de voie de Braxton Meah à 2. Il est vraiment spectaculaire de voir à quel point sa livraison gâche complètement le timing de ses adversaires.

Moses Wood est un tireur à 3 points à 40 % en carrière, il régressera donc vers la moyenne dans le bon sens à un moment donné, mais un départ à 2/10 en profondeur n’est pas génial. Il a cependant réussi un joli blocage en défense et a été victime d’une terrible décision de blocage/charge qui aurait dû être un autre turnover forcé.

